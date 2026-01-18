https://ria.ru/20260118/vsu-2068640081.html
В Харьковской области трое колумбийских наемников потеряли конечности
Трое из пяти колумбийских наемников потеряли конечности в боях в Харьковской области, они служат в 13-й бригаде нацгвардии Украины "Хартия", сообщили РИА... РИА Новости, 18.01.2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Трое из пяти колумбийских наемников потеряли конечности в боях в Харьковской области, они служат в 13-й бригаде нацгвардии Украины "Хартия", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Идентифицирована очередная группа граждан Колумбии
, которых рекрутировала 13-я бригада нацгвардии "Хартия" для участия в боях в Харьковской области", - сообщил собеседник агентства. По его словам, идентифицированных наемников пятеро. Группа попала в состав батальона "РУГ".
"Как минимум трое из этой группы латиносов уже получили тяжелые ранения с ампутацией конечностей. Остальных еще предстоит ликвидировать", - рассказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости сообщали, что партия колумбийский наемников прибыла в 13-ю бригаду украинской национальной гвардии "Хартия", это связано с большими потерями в соединении.