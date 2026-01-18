https://ria.ru/20260118/vsu-2068632050.html
В МИД Чехии прокомментировали заявление президента о самолетах для ВСУ
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел своим заявлением о дарении Украине подзвуковых боевых самолетов чешского производства скорее снизил эту возможность, чем повысил ее, заявил в воскресенье, выступая в дискуссии на Чешском ТВ, глава МИД Петр Мацинка, добавив, что Павел не консультировал предварительно этот вопрос с правительством республики.
Президент Чехии Павел
в пятницу на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским
в Киеве
заявил, что Чехия могла бы в весьма короткие сроке передать Украине
для уничтожения БПЛА несколько подзвуковых самолетов чешского производства.
"Господин президент (Петр Павел – ред.), вероятно, скорее снизил правдоподобность того, чтобы там такая возможность (передачи самолетов Украине – ред.) была, чем повысил ее. Он повел себя как слон в посудной лавке. Может быть, он лучше бы уделил время каким-нибудь символическим актам типа возложения венков и получения государственных наград", - сказал глава МИД.
По словам Мацинки, Павел предварительно не консультировал вопрос о самолетах с правительством республики. В понедельник данная тема будет обсуждаться на заседании лидеров трех партий правящей коалиции, добавил глава МИД, который одновременно является лидером движения "Автомобилисты", входящего в правящую коалицию.
В свою очередь, другой участник дискуссии в воскресенье на Чешском ТВ, глава комитета по международным делам палаты депутатов парламента Радек Вондрачек заявил, что, говоря о чешских подзвуковых самолетах, Павел, вероятнее всего, имел в виду самолеты L-159 Alca.
"Это те самые Alca, которые использует чешская армия. Эти подзвуковые самолеты годятся для сбивания дронов, но их использует чешская армия. О дарении какой-либо военной техники не может быть и речи", - сказал Вондрачек.