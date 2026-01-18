Рейтинг@Mail.ru
В МИД Чехии прокомментировали заявление президента о самолетах для ВСУ - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/vsu-2068632050.html
В МИД Чехии прокомментировали заявление президента о самолетах для ВСУ
В МИД Чехии прокомментировали заявление президента о самолетах для ВСУ - РИА Новости, 18.01.2026
В МИД Чехии прокомментировали заявление президента о самолетах для ВСУ
Президент Чехии Петр Павел своим заявлением о дарении Украине подзвуковых боевых самолетов чешского производства скорее снизил эту возможность, чем повысил ее,... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:46:00+03:00
2026-01-18T17:46:00+03:00
в мире
чехия
украина
киев
петр павел
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee258e2bfb35653fd5ccd558bb273a86.jpg
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068505663.html
чехия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_57419fb5fe8ff28d368f2af82579fe35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, украина, киев, петр павел, владимир зеленский
В мире, Чехия, Украина, Киев, Петр Павел, Владимир Зеленский
В МИД Чехии прокомментировали заявление президента о самолетах для ВСУ

Глава МИД Чехии Мацинка: Павел снизил возможность передачи Украине самолетов

© AP Photo / Petr David JosekКандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел своим заявлением о дарении Украине подзвуковых боевых самолетов чешского производства скорее снизил эту возможность, чем повысил ее, заявил в воскресенье, выступая в дискуссии на Чешском ТВ, глава МИД Петр Мацинка, добавив, что Павел не консультировал предварительно этот вопрос с правительством республики.
Президент Чехии Павел в пятницу на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Чехия могла бы в весьма короткие сроке передать Украине для уничтожения БПЛА несколько подзвуковых самолетов чешского производства.
"Господин президент (Петр Павел – ред.), вероятно, скорее снизил правдоподобность того, чтобы там такая возможность (передачи самолетов Украине – ред.) была, чем повысил ее. Он повел себя как слон в посудной лавке. Может быть, он лучше бы уделил время каким-нибудь символическим актам типа возложения венков и получения государственных наград", - сказал глава МИД.
По словам Мацинки, Павел предварительно не консультировал вопрос о самолетах с правительством республики. В понедельник данная тема будет обсуждаться на заседании лидеров трех партий правящей коалиции, добавил глава МИД, который одновременно является лидером движения "Автомобилисты", входящего в правящую коалицию.
В свою очередь, другой участник дискуссии в воскресенье на Чешском ТВ, глава комитета по международным делам палаты депутатов парламента Радек Вондрачек заявил, что, говоря о чешских подзвуковых самолетах, Павел, вероятнее всего, имел в виду самолеты L-159 Alca.
"Это те самые Alca, которые использует чешская армия. Эти подзвуковые самолеты годятся для сбивания дронов, но их использует чешская армия. О дарении какой-либо военной техники не может быть и речи", - сказал Вондрачек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
 
В миреЧехияУкраинаКиевПетр ПавелВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала