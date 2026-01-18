В МИД Чехии прокомментировали заявление президента о самолетах для ВСУ

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел своим заявлением о дарении Украине подзвуковых боевых самолетов чешского производства скорее снизил эту возможность, чем повысил ее, заявил в воскресенье, выступая в дискуссии на Чешском ТВ, глава МИД Петр Мацинка, добавив, что Павел не консультировал предварительно этот вопрос с правительством республики.

"Господин президент (Петр Павел – ред.), вероятно, скорее снизил правдоподобность того, чтобы там такая возможность (передачи самолетов Украине – ред.) была, чем повысил ее. Он повел себя как слон в посудной лавке. Может быть, он лучше бы уделил время каким-нибудь символическим актам типа возложения венков и получения государственных наград", - сказал глава МИД.

По словам Мацинки, Павел предварительно не консультировал вопрос о самолетах с правительством республики. В понедельник данная тема будет обсуждаться на заседании лидеров трех партий правящей коалиции, добавил глава МИД, который одновременно является лидером движения "Автомобилисты", входящего в правящую коалицию.

В свою очередь, другой участник дискуссии в воскресенье на Чешском ТВ, глава комитета по международным делам палаты депутатов парламента Радек Вондрачек заявил, что, говоря о чешских подзвуковых самолетах, Павел, вероятнее всего, имел в виду самолеты L-159 Alca.