https://ria.ru/20260118/vsu-2068611191.html
Дрон ВСУ атаковал заправку в Херсонской области, есть пострадавшие
Дрон ВСУ атаковал заправку в Херсонской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.01.2026
Дрон ВСУ атаковал заправку в Херсонской области, есть пострадавшие
Дрон ВСУ атаковал заправку в селе Петропавловка Херсонской области, ранен кассир, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T15:11:00+03:00
2026-01-18T15:11:00+03:00
2026-01-18T15:45:00+03:00
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068615144_0:648:720:1053_1920x0_80_0_0_f986bcc208b870b02c27cf74167c575a.jpg
https://ria.ru/20260118/vsu-2068607035.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068615144_0:546:720:1086_1920x0_80_0_0_49ecb728daf0557ae3f93450d5a0cfaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал заправку в Херсонской области, есть пострадавшие
Дрон ВСУ атаковал заправку в Херсонской области, ранен кассир