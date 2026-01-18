Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал заправку в Херсонской области, есть пострадавшие
15:11 18.01.2026 (обновлено: 15:45 18.01.2026)
Дрон ВСУ атаковал заправку в Херсонской области, есть пострадавшие
Дрон ВСУ атаковал заправку в Херсонской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.01.2026
Дрон ВСУ атаковал заправку в Херсонской области, есть пострадавшие
Дрон ВСУ атаковал заправку в селе Петропавловка Херсонской области, ранен кассир, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости, 18.01.2026
происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал заправку в Херсонской области, есть пострадавшие

Дрон ВСУ атаковал заправку в Херсонской области, ранен кассир

© Фото : Павел Филипчук/TelegramПоследствия атаки ВСУ по заправке в селе Петропавловка Херсонской области
Последствия атаки ВСУ по заправке в селе Петропавловка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Павел Филипчук/Telegram
Последствия атаки ВСУ по заправке в селе Петропавловка Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал заправку в селе Петропавловка Херсонской области, ранен кассир, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Прилёт. Село Петропавловка. Дрон попал в заправку. Погибших нет, ранен кассир, осколочные ранения. На месте работает полиция, заправка временно закрыта и оцеплена", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Балицкий сообщил о движении дронов-разведчиков ВСУ в Запорожской области
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала