Балицкий сообщил о движении дронов-разведчиков ВСУ в Запорожской области
Балицкий сообщил о движении дронов-разведчиков ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.01.2026
Балицкий сообщил о движении дронов-разведчиков ВСУ в Запорожской области
Дроны-разведчики ВСУ зафиксированы в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.01.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
