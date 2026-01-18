Рейтинг@Mail.ru
Балицкий сообщил о движении дронов-разведчиков ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 18.01.2026
Балицкий сообщил о движении дронов-разведчиков ВСУ в Запорожской области
Балицкий сообщил о движении дронов-разведчиков ВСУ в Запорожской области
Дроны-разведчики ВСУ зафиксированы в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.01.2026
Балицкий сообщил о движении дронов-разведчиков ВСУ в Запорожской области

Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Дроны-разведчики ВСУ зафиксированы в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали минувшей ночью энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения. По последним данным, более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах остаются без света, число отключенных потребителей сокращается.
"В момент восстановительных работ зафиксировано движение дронов-разведчиков противника. Важно обеспечить максимальную безопасность аварийным бригадам энергетиков", - написал Балицкий в канале на платформе Мах.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Российские военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
