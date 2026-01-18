https://ria.ru/20260118/vsu-2068590951.html
Боец ВС России рассказал, как в ВСУ запугивают солдат в случае сдачи в плен
Боец ВС России рассказал, как в ВСУ запугивают солдат в случае сдачи в плен - РИА Новости, 18.01.2026
Боец ВС России рассказал, как в ВСУ запугивают солдат в случае сдачи в плен
Психологи ВСУ вводят в заблуждение украинских солдат и запугивают их расстрелом в случае сдачи в плен, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг" с... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T11:24:00+03:00
2026-01-18T11:24:00+03:00
2026-01-18T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20260116/bpla-2068429579.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец ВС России рассказал, как в ВСУ запугивают солдат в случае сдачи в плен
РИА Новости: психологи ВСУ запугивают солдат расстрелом в случае сдачи в плен
ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Психологи ВСУ вводят в заблуждение украинских солдат и запугивают их расстрелом в случае сдачи в плен, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг" с позывным "Питон".
"Вот разговаривали с пленными (на северском направлении - ред). Во-первых, тюремное наказание у них за это дело. Во-вторых, у них в вооруженных силах с ними работают психологи и обрабатывают их таким образом: дают установки, что если они сдадутся в плен, то их все равно расстреляют. То есть им в голову вбили, что в плен сдаваться нельзя. Все равно расстреляют, будут обращаться плохо", - рассказал военнослужащий.
По его словам, именно поэтому многие бойцы ВСУ
продолжают "сидеть" на позициях, пока не будут ликвидированы.
"А кто от безвыходности ситуации сдается в плен, уже понимает, что тут совсем все по-другому", - добавил офицер.