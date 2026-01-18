Боец ВС России рассказал, как в ВСУ запугивают солдат в случае сдачи в плен

"Вот разговаривали с пленными (на северском направлении - ред). Во-первых, тюремное наказание у них за это дело. Во-вторых, у них в вооруженных силах с ними работают психологи и обрабатывают их таким образом: дают установки, что если они сдадутся в плен, то их все равно расстреляют. То есть им в голову вбили, что в плен сдаваться нельзя. Все равно расстреляют, будут обращаться плохо", - рассказал военнослужащий.