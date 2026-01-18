https://ria.ru/20260118/vsu-2068587488.html
В Туапсинском округе при атаке ВСУ пострадал человек
В Туапсинском округе при атаке ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 18.01.2026
В Туапсинском округе при атаке ВСУ пострадал человек
Один человек пострадал в результате атаки ВСУ в Туапсинском муниципальном округе, повреждено административное здание, сообщает оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T10:41:00+03:00
2026-01-18T10:41:00+03:00
2026-01-18T10:41:00+03:00
происшествия
краснодарский край
туапсе
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251113/katera-2054674443.html
краснодарский край
туапсе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, туапсе, вооруженные силы украины
Происшествия, Краснодарский край, Туапсе, Вооруженные силы Украины
В Туапсинском округе при атаке ВСУ пострадал человек
В Туапсинском округе при атаке ВСУ пострадал человек, повреждено здание