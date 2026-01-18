ВСУ направили наемников в бригаду теробороны, чтобы удержать позиции

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Из страха потерять занимаемые позиции ВСУ направили наемников (предположительно, колумбийских) для усиления 1-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Хатнее в Харьковской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах.