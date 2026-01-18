https://ria.ru/20260118/vsu-2068572731.html
ВСУ направили наемников в бригаду теробороны, чтобы удержать позиции
Из страха потерять занимаемые позиции ВСУ направили наемников (предположительно, колумбийских) для усиления 1-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T06:35:00+03:00
2026-01-18T06:35:00+03:00
2026-01-18T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
колумбия
вооруженные силы украины
харьковская область
колумбия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Колумбия, Вооруженные силы Украины
