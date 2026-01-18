Осужденный "азовец"* признался, что убил мирную жительницу, ругавшую ВСУ

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Приговоренный к 23 годам колонии боевик батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) признался в убийстве в 2022 году в Мариуполе мирной жительницы из-за того, что она ругала ВСУ и придерживалась пророссийских взглядов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как ранее сообщали в СК РФ , Богдан Белинов в марте 2022 года находился на боевой позиции, оборудованной в жилом доме в Мариуполе . В один из дней Белинов, увидев женщину, которая шла по улице, расстрелял ее из автомата. Он полагал, что мирная жительница поддерживает СВО и оказывает содействие военнослужащим ДНР и РФ. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

"Азовец"* в сентябре 2025 года получил 23 года колонии за убийство и жестокое обращение с гражданским населением.

Белинов, как указано в судебных материалах, полностью признал вину и заявил о раскаянии. Он также пояснил, что женщина, увидев в городе военнослужащих ВСУ , закричала им: "что вы тут делаете, из-за вас война идет, уходите отсюда", затем заявила, что сейчас расскажет о позиции "азовцев"* военнослужащим РФ, после чего направилась в сторону позиций российских военных.

"Испугавшись слов женщины и понимая, что она придерживается пророссийских взглядов, содействует военнослужащим РФ, (командир) приказал (Белинову) произвести в нее выстрел на поражение", - цитируются в материалах слова осужденного.

Там же приводятся показания других военнослужащих ВСУ, утверждавших, что подразделения получали приказ "на занятие боевых позиций в жилых домах, в которых находились мирные граждане, использовать их в качестве "живого щита", приказ на расстрел всех мирных граждан, передвигавшихся с белыми повязками".

В жалобе на приговор Белинов назвал решение чрезмерно суровым, просил смягчить наказание, потому что он "был вынужден выполнять приказ вышестоящего руководства для сохранения своей жизни и здоровья, не испытывал к потерпевшей идеологической ненависти". Российский суд в декабре 2025 года оставил его прошение без удовлетворения, заключается в материалах.