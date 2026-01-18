Рейтинг@Mail.ru
Осужденный "азовец"* признался, что убил мирную жительницу, ругавшую ВСУ - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:00 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/vsu-2068566601.html
Осужденный "азовец"* признался, что убил мирную жительницу, ругавшую ВСУ
Осужденный "азовец"* признался, что убил мирную жительницу, ругавшую ВСУ - РИА Новости, 18.01.2026
Осужденный "азовец"* признался, что убил мирную жительницу, ругавшую ВСУ
Приговоренный к 23 годам колонии боевик батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) признался в убийстве в 2022 году в Мариуполе мирной... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T04:00:00+03:00
2026-01-18T04:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260118/vsu-2068564893.html
https://ria.ru/20260117/vsu--2068471205.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Осужденный "азовец"* признался, что убил мирную жительницу, ругавшую ВСУ

РИА Новости: осужденный "азовец" убил жительницу Мариуполя, ругавшую ВСУ

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Приговоренный к 23 годам колонии боевик батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) признался в убийстве в 2022 году в Мариуполе мирной жительницы из-за того, что она ругала ВСУ и придерживалась пророссийских взглядов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как ранее сообщали в СК РФ, Богдан Белинов в марте 2022 года находился на боевой позиции, оборудованной в жилом доме в Мариуполе. В один из дней Белинов, увидев женщину, которая шла по улице, расстрелял ее из автомата. Он полагал, что мирная жительница поддерживает СВО и оказывает содействие военнослужащим ДНР и РФ. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Женщины-операторы дронов ВСУ располагались в Димитрове, рассказал беженец
02:53
"Азовец"* в сентябре 2025 года получил 23 года колонии за убийство и жестокое обращение с гражданским населением.
Белинов, как указано в судебных материалах, полностью признал вину и заявил о раскаянии. Он также пояснил, что женщина, увидев в городе военнослужащих ВСУ, закричала им: "что вы тут делаете, из-за вас война идет, уходите отсюда", затем заявила, что сейчас расскажет о позиции "азовцев"* военнослужащим РФ, после чего направилась в сторону позиций российских военных.
"Испугавшись слов женщины и понимая, что она придерживается пророссийских взглядов, содействует военнослужащим РФ, (командир) приказал (Белинову) произвести в нее выстрел на поражение", - цитируются в материалах слова осужденного.
Там же приводятся показания других военнослужащих ВСУ, утверждавших, что подразделения получали приказ "на занятие боевых позиций в жилых домах, в которых находились мирные граждане, использовать их в качестве "живого щита", приказ на расстрел всех мирных граждан, передвигавшихся с белыми повязками".
В жалобе на приговор Белинов назвал решение чрезмерно суровым, просил смягчить наказание, потому что он "был вынужден выполнять приказ вышестоящего руководства для сохранения своей жизни и здоровья, не испытывал к потерпевшей идеологической ненависти". Российский суд в декабре 2025 года оставил его прошение без удовлетворения, заключается в материалах.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Беженец рассказал, как ВСУ заминировали подвал жилого дома в Димитрове
Вчера, 10:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала