Женщины-операторы дронов ВСУ располагались в Димитрове, рассказал беженец
Женщины-операторы дронов ВСУ располагались в Димитрове, рассказал беженец - РИА Новости, 18.01.2026
Женщины-операторы дронов ВСУ располагались в Димитрове, рассказал беженец
Беженец из Димитрова Андрей Дыченко рассказал РИА Новости, что в Димитрове располагались женщины-операторы БПЛА из числа ВСУ.
Женщины-операторы дронов ВСУ располагались в Димитрове, рассказал беженец
РИА Новости: в Димитрове располагались женщины-операторы дронов ВСУ
ДОНЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Беженец из Димитрова Андрей Дыченко рассказал РИА Новости, что в Димитрове располагались женщины-операторы БПЛА из числа ВСУ.
"В последнее время женщины были, девчата-дронщицы (операторы БПЛА – ред.) <…> Мы слышали голоса, их трое было и еще вдвое, как приехало еще пополнение. А так они патроны привозили, ящики. На джипе подъехали, у меня разворачивались <…> потом ваши обнаружили их и, говорят, двоих убило, троих ранило и часа три-четыре все взрывалась", – сказал Дыченко.
По его словам, располагавшиеся в Димитрове
украинские операторы дронов регулярно атаковали гражданских людей.
"У нас "трасса смерти" была, попалили людей сильно много <…> Люди видели, как и машины горели, все с людьми. И я в магазин ехал, смотрю, уже машина новая стоит. Труп лежит обгоревший в машине <…> еду дальше, смотрю, еще новая машина. Там Сергей жил, говорит "там при мне спалили двоих", – добавил беженец.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину
об освобождении Димитрова в ДНР
27 декабря.