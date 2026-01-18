Женщины-операторы дронов ВСУ располагались в Димитрове, рассказал беженец

ДОНЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Беженец из Димитрова Андрей Дыченко рассказал РИА Новости, что в Димитрове располагались женщины-операторы БПЛА из числа ВСУ.

"В последнее время женщины были, девчата-дронщицы (операторы БПЛА – ред.) <…> Мы слышали голоса, их трое было и еще вдвое, как приехало еще пополнение. А так они патроны привозили, ящики. На джипе подъехали, у меня разворачивались <…> потом ваши обнаружили их и, говорят, двоих убило, троих ранило и часа три-четыре все взрывалась", – сказал Дыченко.

По его словам, располагавшиеся в Димитрове украинские операторы дронов регулярно атаковали гражданских людей.