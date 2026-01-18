Рейтинг@Mail.ru
Женщины-операторы дронов ВСУ располагались в Димитрове, рассказал беженец
Специальная военная операция на Украине
 
02:53 18.01.2026
Женщины-операторы дронов ВСУ располагались в Димитрове, рассказал беженец
Беженец из Димитрова Андрей Дыченко рассказал РИА Новости, что в Димитрове располагались женщины-операторы БПЛА из числа ВСУ. РИА Новости, 18.01.2026
Женщины-операторы дронов ВСУ располагались в Димитрове, рассказал беженец

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Беженец из Димитрова Андрей Дыченко рассказал РИА Новости, что в Димитрове располагались женщины-операторы БПЛА из числа ВСУ.
"В последнее время женщины были, девчата-дронщицы (операторы БПЛА – ред.) <…> Мы слышали голоса, их трое было и еще вдвое, как приехало еще пополнение. А так они патроны привозили, ящики. На джипе подъехали, у меня разворачивались <…> потом ваши обнаружили их и, говорят, двоих убило, троих ранило и часа три-четыре все взрывалась", – сказал Дыченко.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Беженец рассказал, как ВСУ заминировали подвал жилого дома в Димитрове
Вчера, 10:07
По его словам, располагавшиеся в Димитрове украинские операторы дронов регулярно атаковали гражданских людей.
"У нас "трасса смерти" была, попалили людей сильно много <…> Люди видели, как и машины горели, все с людьми. И я в магазин ехал, смотрю, уже машина новая стоит. Труп лежит обгоревший в машине <…> еду дальше, смотрю, еще новая машина. Там Сергей жил, говорит "там при мне спалили двоих", – добавил беженец.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Беженец из Красноармейска рассказал, как хоронил погибших соседей
Вчера, 07:57
 
