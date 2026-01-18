Рейтинг@Mail.ru
В ОП рассказали о способах подтверждения возрасти в России - РИА Новости, 18.01.2026
02:51 18.01.2026
В ОП рассказали о способах подтверждения возрасти в России
В ОП рассказали о способах подтверждения возрасти в России - РИА Новости, 18.01.2026
В ОП рассказали о способах подтверждения возрасти в России
Гражданин, находящийся в России, может удостоверить свой возраст теперь 17 способами, в том числе через "Госуслуги" и мессенджер Max, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 18.01.2026
общество
россия
россия
Новости
общество, россия
Общество, Россия
В ОП рассказали о способах подтверждения возрасти в России

РИА Новости: подтвердить свой возраст в России теперь можно 17 способами

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гражданин, находящийся в России, может удостоверить свой возраст теперь 17 способами, в том числе через "Госуслуги" и мессенджер Max, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Не многие знают, но подтверждать свой возраст можно посредством госдоков (это цифровые документы в приложении "Госуслуги"). Перечень ситуаций, в которых это возможно, закреплен в постановлении правительства РФ от 19.09.2025 года №1443. Обращаю внимание, что этот способ подтверждения возраста не является обязательным. Организации используют его по собственной инициативе. Проверяющий вправе запросить у человека оригинал документа", - заявил РИА Новости Машаров.
Эксперт отметил, что подтвердить свой возраст также стало возможно с помощью мессенджера Max. Помимо этого, по словам Машарова, есть ряд универсальных документов, удостоверяющих личность для граждан РФ на территории России, к которым в том числе относится паспорт гражданина РФ.
"Документами, удостоверяющих личность военнослужащего РФ, являются: удостоверение личности военнослужащего РФ, военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана; персональная электронная карта, справка взамен военного билета. Документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на срок оформления паспорта, является временное удостоверение личности гражданина РФ", - добавил Машаров.
Член ОП РФ также отметил, что для иностранных граждан универсальными документами, удостоверяющим их личность на территории РФ, являются паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. Для удостоверения личности лица, признанного беженцем, универсальным документом выступает удостоверение беженца.
Машаров также рассказал, что для удостоверения личности лица без гражданства РФ, универсальными документами на территории РФ, могут стать: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ, разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства
