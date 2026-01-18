В ОП рассказали о способах подтверждения возрасти в России

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гражданин, находящийся в России, может удостоверить свой возраст теперь 17 способами, в том числе через "Госуслуги" и мессенджер Max, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Не многие знают, но подтверждать свой возраст можно посредством госдоков (это цифровые документы в приложении "Госуслуги"). Перечень ситуаций, в которых это возможно, закреплен в постановлении правительства РФ от 19.09.2025 года №1443. Обращаю внимание, что этот способ подтверждения возраста не является обязательным. Организации используют его по собственной инициативе. Проверяющий вправе запросить у человека оригинал документа", - заявил РИА Новости Машаров.

Эксперт отметил, что подтвердить свой возраст также стало возможно с помощью мессенджера Max. Помимо этого, по словам Машарова, есть ряд универсальных документов, удостоверяющих личность для граждан РФ на территории России, к которым в том числе относится паспорт гражданина РФ.

"Документами, удостоверяющих личность военнослужащего РФ, являются: удостоверение личности военнослужащего РФ, военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана; персональная электронная карта, справка взамен военного билета. Документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на срок оформления паспорта, является временное удостоверение личности гражданина РФ", - добавил Машаров.

Член ОП РФ также отметил, что для иностранных граждан универсальными документами, удостоверяющим их личность на территории РФ, являются паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. Для удостоверения личности лица, признанного беженцем, универсальным документом выступает удостоверение беженца.