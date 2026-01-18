Российские военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.