Российские военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ
Российские военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 18.01.2026
Российские военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации... РИА Новости, 18.01.2026
Новости
Российские военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ
Минобороны сообщило о поражении объектов энергетики и инфраструктуры ВСУ