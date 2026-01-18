https://ria.ru/20260118/voennye-2068588978.html
ВС России нанесли удар по аэродрому в Сумской области
ВС России нанесли удар по аэродрому в Сумской области - РИА Новости, 18.01.2026
ВС России нанесли удар по аэродрому в Сумской области
В Сумской области поразили аэродром, откуда запускали дроны для атак на российские регионы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T10:52:00+03:00
2026-01-18T10:52:00+03:00
2026-01-18T11:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
конотоп
сумская область
вооруженные силы рф
безопасность
сергей лебедев
вооруженные силы украины
конотоп
сумская область
ВС России нанесли удар по аэродрому в Сумской области
РИА Новости: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Конотопе Сумской области