ВС России нанесли удар по аэродрому в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 18.01.2026 (обновлено: 11:55 18.01.2026)
ВС России нанесли удар по аэродрому в Сумской области
ВС России нанесли удар по аэродрому в Сумской области

РИА Новости: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Конотопе Сумской области

© Фото : Минобороны РоссииИстребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Минобороны России
Истребители Су-35 ВКС России. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. В Сумской области поразили аэродром, откуда запускали дроны для атак на российские регионы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Конотопе нанесен удар по аэродрому. Он <...> постоянно использовался для запусков БПЛА с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей", — сказал он.
В Сумской области действуют подразделения группировки "Север". За минувшие сутки они нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень.
На этом участке фронта ВСУ потеряли до 170 боевиков, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад материальных средств.
