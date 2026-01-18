Рейтинг@Mail.ru
03:18 18.01.2026 (обновлено: 08:29 18.01.2026)
Аналитик назвала замену вкладам при снижении доходности
экономика
гаянэ замалеева
банки.ру
экономика, гаянэ замалеева, банки.ру
Экономика, Гаянэ Замалеева, Банки.ру
Аналитик назвала замену вкладам при снижении доходности

Аналитик Замалеева назвала заменой вкладам государственные облигации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Снижение доходности вкладов объясняется политикой Банка России и налоговыми новациями. Куда в этой ситуации можно выгодно переложить деньги, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Прежде всего, это надежные государственные и корпоративные облигации, которые позволяют зафиксировать доходность выше, чем сегодня предлагают по депозитам. Кроме того, на фоне снижения ставок растет цена самой облигации.
"Для консервативных инвесторов это наиболее близкий по риску инструмент", — считает аналитик.
Второй вариант - фонды на облигационный и денежный рынок, которые дают возможность оперативно реагировать на изменение ставок. Часть инвесторов предпочтет защитные активы — золото и другие драгметаллы, чьи перспективы роста весьма заманчивы, заключила Замалеева.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Эксперт назвала сумму вклада, достаточную для жизни на проценты
Вчера, 03:10
 
ЭкономикаГаянэ ЗамалееваБанки.ру
 
 
