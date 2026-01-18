Адвокат рассказал о спаде спроса на визы США у россиян из-за Трампа

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. В данный момент наблюдается спад интереса россиян к получению виз в США из-за неопределенности во внешней политике Вашингтона, рассказал РИА Новости Артем Жгун, адвокат и сооснователь юридической фирмы Leone Zhgun PA, базирующейся в Майами.

"На данный момент наблюдается спад. Скорее всего, это связано с неопределенностью во внешней политике США . Люди хотят понимать, куда и зачем они поедут, смогут ли они жить спокойно, развиваться и работать в новой стране, или работать в формате США - РФ . Сейчас, к сожалению, нет логики в том, что делает новая администрация в иммиграционной политике страны", - заявил РИА Новости Жгун.

Он также отметил, что из-за недавнего решения госдепартамента США о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию, от 5 до 10 тысяч заявлений россиян на получение визы оказались заморожены.

"(Россиянам получить визу США - ред.) достаточно сложно. Раньше разрешалось подавать заявление на турвизу из любой страны, с недавних пор вступило в силу правило, что граждане РФ могут подавать на неиммиграционные визы только в Варшаве или в Алматы", - добавил адвокат.

В среду госдепартамент США сообщил, что Вашингтон приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.

Позднее представитель госдепа Ян Бейтсон заявил, что власти США постоянно проверяют всех 55 миллионов обладателей американских виз и аннулируют документы в случае нарушения закона.