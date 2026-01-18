Адвокат рассказал о спаде спроса на визы США у россиян из-за Трампа

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. В данный момент наблюдается спад интереса россиян к получению виз в США из-за неопределенности во внешней политике Вашингтона, рассказал РИА Новости Артем Жгун, адвокат и сооснователь юридической фирмы Leone Zhgun PA, базирующейся в Майами.
"На данный момент наблюдается спад. Скорее всего, это связано с неопределенностью во внешней политике США. Люди хотят понимать, куда и зачем они поедут, смогут ли они жить спокойно, развиваться и работать в новой стране, или работать в формате США - РФ. Сейчас, к сожалению, нет логики в том, что делает новая администрация в иммиграционной политике страны", - заявил РИА Новости Жгун.
Он также отметил, что из-за недавнего решения госдепартамента США о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию, от 5 до 10 тысяч заявлений россиян на получение визы оказались заморожены.
"(Россиянам получить визу США - ред.) достаточно сложно. Раньше разрешалось подавать заявление на турвизу из любой страны, с недавних пор вступило в силу правило, что граждане РФ могут подавать на неиммиграционные визы только в Варшаве или в Алматы", - добавил адвокат.
В среду госдепартамент США сообщил, что Вашингтон приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
Позднее представитель госдепа Ян Бейтсон заявил, что власти США постоянно проверяют всех 55 миллионов обладателей американских виз и аннулируют документы в случае нарушения закона.
В день инаугурации американский лидер Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Министерство внутренней безопасности Штатов (МВБ) 29 декабря 2025 года отчиталось, что за прошлый год власти депортировали из государства свыше 2,5 миллионов незаконных мигрантов, добавив, что такие показатели - это только начало.