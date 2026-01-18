"Под ними — Дальний Восток". Ветеран МВД раскрыл, как громили опасную ОПГ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Мария Марикян. "Престижная работа" — так Вадим Курасов, бывший сотрудник РУБОП, коротко характеризует службу в региональном управлении по борьбе с организованной преступностью. На его счету сотни задержаний — в девяностых он боролся с бандитами, которые подмяли под себя весь Дальний Восток. Каждая "облава" — отдельная спецоперация. Выйдя на пенсию, Курасов стал частным детективом. Как опыт, приобретенный в МВД, помогает ему сейчас — в материале РИА Новости.

"На острие"

Лето 1994-го. Курасов (на тот момент спецназовец СОБРа) не отказывается от перевода в РУБОП — в отдел по борьбе с ОПГ и бандитизмом. В первый же рабочий день отправляется на "стрелку": бандиты хотели взять под "крышу" владельца сети клубов. Руководство пообещало: подстрахуют.

« "Честно говоря, немного сомневался, что справлюсь. Оканчивал военное училище, а не школу милиции. Да и об оперативно-разыскной деятельности знал лишь понаслышке. В задержаниях в СОБР участвовал, но там чуть другая специфика. В РУБОП брали наиболее подготовленных. Раз выпал шанс попасть в столь престижное место, надо было себя проявить, — рассказывает Вадим. — На точке меня встретили два бандита. Говорю: я — от местного авторитета Пуделя. Это главарь крупной организации "Свобода", прикрывавшей всех преступников в Хабаровске. Те поверили и предложили вместе с потерпевшим поехать в офис".

Слово за слово — пришлось взяться за пистолет. "Шестой отдел. Так мы коротко представлялись бандитам. Они нас очень боялись, несмотря на все их выходки". Вадиму удалось скрутить преступников еще до того, как прибыла подмога.

Одно задержание за другим — только за лето 1994-го на счету Курасова около сотни. Он с двумя напарниками отвечал за ликвидацию ОПГ "Общак", занимавшейся вымогательством, грабежами, торговлей наркотиками и оружием. Оперативники действовали на самом острие: каждая вылазка на разборки – "как в последний раз". Перестрелка — обычное дело.

« "Искали зацепки по наркоторговле. Нагрянули в дом одного из сбытчиков — якобы "от блатных". Тот предложил пройти в другое место. Только мы за порог — как он открывает огонь из охотничьего ружья. Моего напарника ранило в ногу. Сообщили: "Мы из милиции". "А что сразу не сказали?" Убрал оружие. Товарища отвез в травмпункт — поправился. Стрелявшего, к сожалению, прижать за наркотики не получилось. Однако других, кто занимался рядом тем же, осудили. На это понадобилось около года".

"Надо подняться"

Бандиты даже не пытались подкупить его, чтобы он перестал копать под них. "Мне не приходилось делать выбор между крупной суммой и моим долгом. Преступники это четко понимали. В те годы то, по какую сторону ты окажешься, во многом зависело от твоего окружения, — подчеркивает Курасов. — Честно служить — это мое решение, принятое еще в детстве, когда я мечтал пойти по стопам деда, полковника милиции".

Чтобы добыть улики, рубоповцам приходилось внедряться в ряды бандитов. Применяли хитрости.

« "Деньгами таких не возьмешь. Представьте: у "рядового" зарплата по 12 тысяч долларов в месяц, да еще и плюсом все то, что наворовали. У нас же, по сути, копейки были по тем временам, пара сотен. И наша задача — грамотно навести агентуру среди таких обеспеченных преступников, — объясняет Вадим. — Один из примеров: как-то оставили кассету с прослушкой в штабе. Вся банда, как назло, отправилась на рыбалку, а батарейка села через два дня. Казалось бы, толку от кассеты уже нет. Однако мы воспользовались этим: сообщил рядовому бандиту о находке и посоветовал рассказать о ней главарю. На их жаргоне — "сделать добряк". Как итог — он заручился доверием главаря и при этом ко мне проникся уважением. В дальнейшем уже я у него взамен просил информацию, аргументировав, что и мне "надо подняться на работе".

Выходили на ячейки группировки по-разному. Так, однажды на изъятых машинах, которые находились в управлении во время разбирательств, отправились из Хабаровска в Вяземский. Тормознув у остановки, поинтересовались у прохожих, кто ответственный за город и где его найти. Крепким парням на дорогих машинах без номеров с ходу ответили, не задавая лишних вопросов. Дальше — по отработанной схеме.

"Приезжаем к Лапе, говорим, что от Киселя, вора в законе. Телефонов под рукой тогда, как сейчас, не было, быстро информацию не проверить. Видит нас и наши машины — ему достаточно. Заявляем, что держим путь дальше — во Владивосток. Просим оружие, объясняем, что через хабаровский пост не провезти из-за усиленного контроля. Лапа сообщает, ничего не подозревая: "Есть граната и обрез". Идем за ним в подвал. Он протягивает нам обрез, а мы его в наручники — и в местное отделение. Оказывается, милиция его почти год искала. Но у них не было таких возможностей, как у нас. Подобное могли провернуть только спецслужбы".

Частный детектив

Недосып и постоянная нервотрепка ударили по здоровью. "После целого лета задержаний свалился с ног, нервный срыв — не мог встать с кровати, голова кругом. Тем не менее через несколько дней — снова в бой. Однажды словил паническую атаку. Прибыли мы в Магадан раскрывать убийство губернатора области. Несколько обысков, потом — в спортзал. А как вернулся в номер — началось. Кричу парням: "Умираю!" Приехала скорая, но медики так и не объяснили толком, что это такое. Посоветовали не перегружать организм".

Во второй половине нулевых, когда ключевых воров в законе отправили за решетку, ситуация заметно изменилась к лучшему. "Когда выходил на пенсию, в 2011-м, уже было по одному задержанию в полгода. По моим скромным оценкам, всего в те времена взял больше пятисот преступников".

Курасов подчеркивает: тяготы службы преодолевал не только на энтузиазме, очень помогали наставники. "Сейчас же текучка. И вовсе не из-за зарплат, а потому что в операх оставили молодежь, которой не на кого равняться".

« "Провел опрос среди тех, кто уходил из органов, — в среднем на "акклиматизацию" нужно два года. По ночам постоянно снится, что кого-то ловишь, раскрываешь преступления. Некоторых коллег я, скажем так, немножко реабилитировал к гражданской жизни, — уточняет собеседник РИА Новости. — Сейчас же занимаюсь тем, что умею. К примеру, в рамках одного из уголовных дел потерялся след свидетелей, которые когда-то давали показания. Нашел их, они предоставили нужные данные следствию".

© Фото предоставлено Вадимом Курасовым О пережитом в девяностых Вадим написал книги © Фото предоставлено Вадимом Курасовым О пережитом в девяностых Вадим написал книги

Некоторые бандиты, задержанные с участием Курасова, уже на свободе. "Вышли из тюрьмы со статусом воров в законе, в определенных кругах набрали еще больше авторитета. Долларовые миллионеры, ни в чем не нуждаются".

Люди, которые раньше рядом с такими крутились, стали крупными предпринимателями и продолжают с ними взаимодействовать. "Они теперь не лезут в жизнь обычных людей, а делят сферы влияния среди себе подобных, — поясняет бывший рубоповец. — Освобожденные после таких сроков явно нуждаются в адаптации. Непонятно, почему на это до сих пор не обратили внимания".