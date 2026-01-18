https://ria.ru/20260118/vesna-2068586523.html
В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая весна
В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая весна - РИА Новости, 18.01.2026
В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая весна
Астрономическая весна наступит в 2026 году вечером 20 марта, сообщили РИА Новости в Московском планетарии. РИА Новости, 18.01.2026
В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая весна
