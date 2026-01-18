Рейтинг@Mail.ru
В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая весна - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/vesna-2068586523.html
В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая весна
В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая весна - РИА Новости, 18.01.2026
В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая весна
Астрономическая весна наступит в 2026 году вечером 20 марта, сообщили РИА Новости в Московском планетарии. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T10:31:00+03:00
2026-01-18T10:31:00+03:00
земля
московский планетарий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604421833_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_fc54f03588a2a8d3af7d086f211b2695.jpg
https://ria.ru/20260116/sinoptiki-2068146083.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604421833_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_47319b4f4065822f25967b3ff042b988.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, московский планетарий
Земля, Московский планетарий
В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая весна

РИА Новости: астрономическая весна наступит вечером 20 марта

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПосетители у глобуса Земли в музее Урании Московского планетария
Посетители у глобуса Земли в музее Урании Московского планетария - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Посетители у глобуса Земли в музее Урании Московского планетария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Астрономическая весна наступит в 2026 году вечером 20 марта, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
"Астрономическая весна - Весеннее равноденствие - 20 марта 2026 года в 17 часов 46 минут по московскому времени", - сказал собеседник агентства.
В день весеннего равноденствия Солнце встаёт точно на востоке и заходит точно на западе, а день и ночь при этом длятся по 12 часов.
В Южном полушарии Земли с этого дня начинается астрономическая осень.
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Весна придет раньше: синоптики заявили о странном климатическом сдвиге
16 января, 14:17
 
ЗемляМосковский планетарий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала