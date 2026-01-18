В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая весна

"Астрономическая весна - Весеннее равноденствие - 20 марта 2026 года в 17 часов 46 минут по московскому времени", - сказал собеседник агентства.

В день весеннего равноденствия Солнце встаёт точно на востоке и заходит точно на западе, а день и ночь при этом длятся по 12 часов.