В Венгрии почтили память солдат Красной армии, освободивших узников гетто

"Вспомним, что Будапештское гетто не освободилось само по себе, его освободили. Ворота Будапештского гетто открыли не граждане Будапешта, восставшие против немецкой оккупации и ужасов правления нилашистов (национал-социалистическая партия Венгрии "Скрещённые стрелы" - ред.), а солдаты Красной армии", - подчеркнул Бока.

Будапештское гетто, где на тот момент находились около 70 тысяч человек, 18 января 1945 года освободили части 151-й Жмеринской дивизии 3-го Украинского фронта. Гетто было создано 15 июня 1944 года и предназначалось для депортации более 220 тысяч венгерских евреев в нацистские лагеря смерти. Имеются свидетельства, что непосредственно перед приходом частей Красной армии фашисты планировали путем подрыва уничтожить гетто и его узников. До войны в Будапеште проживали 250 тысяч евреев, из которых погибли 40%, в венгерской провинции погибли 75%. В боях за освобождение Будапешта и гетто всего погибли 80 тысяч советских военнослужащих.