В Венгрии почтили память солдат Красной армии, освободивших узников гетто

БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Память воинов Красной армии, освободивших 18 января 1945 года узников Будапештского гетто, почтили на церемонии в крупнейшей в Европе синагоге в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
"Мировую историю нельзя изменить, никто не может подвергать сомнению исторический факт, что евреев Будапешта и Венгрии от фашизма освободила Советская Красная армия. Не будем забывать, что если бы Красная армия попала на территорию гетто позже, мы сегодня не могли бы сидеть в этой синагоге. Вечная благодарность героям!" - сказал на церемонии председатель Еврейской религиозной общины Будапешта Тамаш Мештер.
Переживший холокост одессит погиб при теракте в Сиднее, спасая жену
15 декабря 2025, 02:25
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока рассказал, что его прадед и прабабка были узниками гетто в Сольноке под Будапештом, откуда были увезены в концлагерь и не дождались прихода Красной армии и освобождения.
"Вспомним, что Будапештское гетто не освободилось само по себе, его освободили. Ворота Будапештского гетто открыли не граждане Будапешта, восставшие против немецкой оккупации и ужасов правления нилашистов (национал-социалистическая партия Венгрии "Скрещённые стрелы" - ред.), а солдаты Красной армии", - подчеркнул Бока.
К мемориальной доске советским воинам-освободителям на стене синагоги со словами благодарности на четырех языка - венгерском, английском, иврите и русском, обновленной по инициативе Еврейской религиозной общины Будапешта в 2025 году к 80-летию освобождения гетто, возложили венки глава ассоциации еврейских общин Венгрии Андор Грос, председатель Еврейской религиозной общины Будапешта Тамаш Мештер, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, главы и представители дипмиссий России, Белоруссии и Израиля, а также члены еврейской общины Будапешта.
Будапештское гетто, где на тот момент находились около 70 тысяч человек, 18 января 1945 года освободили части 151-й Жмеринской дивизии 3-го Украинского фронта. Гетто было создано 15 июня 1944 года и предназначалось для депортации более 220 тысяч венгерских евреев в нацистские лагеря смерти. Имеются свидетельства, что непосредственно перед приходом частей Красной армии фашисты планировали путем подрыва уничтожить гетто и его узников. До войны в Будапеште проживали 250 тысяч евреев, из которых погибли 40%, в венгерской провинции погибли 75%. В боях за освобождение Будапешта и гетто всего погибли 80 тысяч советских военнослужащих.