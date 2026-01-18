Рейтинг@Mail.ru
21:51 18.01.2026
Лула да Силва заявил, что вступил с США в диалог по Венесуэле
Лула да Силва заявил, что вступил с США в диалог по Венесуэле
венесуэла, в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, николас мадуро, сша, силия флорес, удары сша по венесуэле
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Будущее Венесуэлы, как и будущее любой другой страны, должно быть в руках народа, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Будущее Венесуэлы, как и любой другой страны, должно оставаться в руках ее народа. Только инклюзивный политический процесс, возглавляемый венесуэльцами, приведет к демократическому и устойчивому будущему. Это необходимое условие для того, чтобы миллионы граждан Венесуэлы, многие из которых временно укрываются в Бразилии, могли безопасно вернуться домой. Бразилия продолжит сотрудничать с правительством и народом Венесуэлы для защиты более чем 1,3 тысячи миль (около 2,1 тысячи километров - ред.) общей границы и углубления нашего сотрудничества", - написал президент Бразилии в статье для американской газеты New York Times.
Бронемашины Национальной гвардии перекрывают проспект, ведущий к президентскому дворцу в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Военные США могли применить в Венесуэле СВЧ-оружие, заявил эксперт
16 января, 05:58
По его словам, "именно в этом духе" его правительство вступило в конструктивный диалог с США. Лидер Бразилии добавил, что объединение усилий двух стран вокруг конкретных планов в области инвестиций, торговли и борьбы с организованной преступностью представляет собой "путь вперед".
"Только вместе мы сможем преодолеть проблемы, которые причиняют страдания полушарию, принадлежащему всем нам", - добавил он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В РАН оценили идею Трампа вложить $100 миллиардов в нефтедобычу Венесуэлы
Вчера, 07:02
 
