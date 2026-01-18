В Новосибирске вагон поезда сошел с рельсов

"По предварительным данным, сегодня около 04.00 (00.00 мск - ред.) при проведении маневровых работ на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги произошел сход с пути вагона пригородного поезда. Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало. Причины и обстоятельства события устанавливаются", - говорится в сообщении надзорного ведомства.