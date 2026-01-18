https://ria.ru/20260118/vagon-2068578801.html
В Новосибирске вагон поезда сошел с рельсов
Вагон пригородного поезда сошел с рельсов на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги, причины выясняются, обошлось без задержек в движении РИА Новости, 18.01.2026
