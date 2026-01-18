Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске вагон поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 18.01.2026
08:38 18.01.2026 (обновлено: 10:18 18.01.2026)
В Новосибирске вагон поезда сошел с рельсов
В Новосибирске вагон поезда сошел с рельсов
Вагон пригородного поезда сошел с рельсов на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги, причины выясняются, обошлось без задержек в движении РИА Новости, 18.01.2026
происшествия, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Новосибирске вагон поезда сошел с рельсов

На станции Новосибирск-Главный вагон поезда сошел с рельсов

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramПоследствия схода с рельсов вагона пригородного поезда на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги. 18 января 2026
Последствия схода с рельсов вагона пригородного поезда на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги. 18 января 2026 - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Последствия схода с рельсов вагона пригородного поезда на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги. 18 января 2026
НОВОСИБИРСК, 18 янв - РИА Новости. Вагон пригородного поезда сошел с рельсов на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги, причины выясняются, обошлось без задержек в движении поездов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 04.00 (00.00 мск - ред.) при проведении маневровых работ на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги произошел сход с пути вагона пригородного поезда. Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало. Причины и обстоятельства события устанавливаются", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Новосибирская транспортная прокуратура проверяет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком Эссене, возможна диверсия
13 января, 20:09
 
ПроисшествияЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
