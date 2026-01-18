Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады рассказал о плохих условиях содержания мобилизованных
22:43 18.01.2026
Депутат Рады рассказал о плохих условиях содержания мобилизованных
Депутат Рады рассказал о плохих условиях содержания мобилизованных - РИА Новости, 18.01.2026
Депутат Рады рассказал о плохих условиях содержания мобилизованных
Мобилизованных в Белой Церкви на Украине держат в подвале военкомата без душа и в условиях нехватки спальных мест, сообщил выехавший с Украины депутат Верховной РИА Новости, 18.01.2026
Депутат Рады рассказал о плохих условиях содержания мобилизованных

Депутат Рады Дмитрук: мобилизованных в Белой Церкви держат в подвале военкомата

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Мобилизованных в Белой Церкви на Украине держат в подвале военкомата без душа и в условиях нехватки спальных мест, сообщил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
По его словам, об условиях содержания военнообязанных в одном из военкоматов в Белой Церкви рассказал мобилизованный.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Украине бездомного мобилизовали, когда он хотел сдать патроны в ТЦК
16 января, 22:44
"Их (мобилизованных – ред.) держат в подвале здания территориального центра комплектования… В одной комнате размещены 12 кроватей на 20 человек, некоторые мобилизованные спят в коридоре на полу", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в помещении нет душа, столовая не оборудована. У одного из привезенных сюда мужчин перелом ноги.
"Другого уже пять дней возят, однако ни одно подразделение не принимает его из-за проблем со здоровьем, еще нескольких мужчин также не принимают. Один из призванных страдает эпилепсией, однако его также не отпускают", - добавил Дмитрук.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Признание министра обороны Украины вызвало переполох на Западе
15 января, 15:02
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Шансов все меньше". Зеленский ищет новый способ удержать власть
15 января, 08:00
 
В мире, Украина, Артем Дмитрук, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
 
 
