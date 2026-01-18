Депутат Рады рассказал о плохих условиях содержания мобилизованных

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Мобилизованных в Белой Церкви на Украине держат в подвале военкомата без душа и в условиях нехватки спальных мест, сообщил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, об условиях содержания военнообязанных в одном из военкоматов в Белой Церкви рассказал мобилизованный.

"Их (мобилизованных – ред.) держат в подвале здания территориального центра комплектования… В одной комнате размещены 12 кроватей на 20 человек, некоторые мобилизованные спят в коридоре на полу", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в помещении нет душа, столовая не оборудована. У одного из привезенных сюда мужчин перелом ноги.

"Другого уже пять дней возят, однако ни одно подразделение не принимает его из-за проблем со здоровьем, еще нескольких мужчин также не принимают. Один из призванных страдает эпилепсией, однако его также не отпускают", - добавил Дмитрук.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.