https://ria.ru/20260118/ukraina-2068649123.html
Украина готова закупить чешские самолеты L-159, заявил Павел
Украина готова закупить чешские самолеты L-159, заявил Павел - РИА Новости, 18.01.2026
Украина готова закупить чешские самолеты L-159, заявил Павел
Украина готова закупить для борьбы с крупными и скоростными БПЛА чешские боевые дозвуковые самолеты L-159, заявил в воскресенье на пресс-конференции президент... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T20:36:00+03:00
2026-01-18T20:36:00+03:00
2026-01-18T20:36:00+03:00
в мире
украина
чехия
киев
петр павел
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603054921_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_0316fcbbf4837d614b7cfd358d3598a2.jpg
https://ria.ru/20260116/ustupki-2068329774.html
https://ria.ru/20260118/vsu-2068632050.html
украина
чехия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603054921_25:0:736:533_1920x0_80_0_0_189eb7adbc617113a5413f86dcca613c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, чехия, киев, петр павел, владимир зеленский
В мире, Украина, Чехия, Киев, Петр Павел, Владимир Зеленский
Украина готова закупить чешские самолеты L-159, заявил Павел
Президент Чехии Павел: Киев готов закупить чешские самолеты для борьбы с БПЛА
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Украина готова закупить для борьбы с крупными и скоростными БПЛА чешские боевые дозвуковые самолеты L-159, заявил в воскресенье на пресс-конференции президент Чехии Петр Павел.
Президент Чехии Павел
в пятницу на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским
в Киеве
заявил, что Чехия могла бы в весьма короткие сроке передать Украине
для уничтожения БПЛА несколько дозвуковых самолетов чешского производства. Ранее в воскресенье глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил о том, что президент Павел своим заявлением о дарении Украине дозвуковых боевых самолетов чешского производства скорее снизил эту возможность, чем повысил ее.
"Украинская сторона оценила самолеты L-159 как чрезвычайно подходящие для борьбы с быстрыми и крупными дронами, эти самолеты являются предметом переговоров как минимум полгода. Шла речь об их аренде (Украиной – ред.), потом о дарении. Но до сих пор все эти варианты не нашли понимания на обеих сторонах", - сказал Павел.
"На сей раз Владимир Зеленский, который очень нуждается в этом (для борьбы с БПЛА – ред.), предложил покупку (самолетов l-159 Украиной – ред.)", - добавил чешский президент.
Aero L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) — чешский одноместный одномоторный многоцелевой легкий боевой дозвуковой самолёт. Двухместный вариант самолета обычно используется для учебно-тренировочных целей.
Самолет оборудован необходимым вооружением для боевых действий против наземных и воздушных целей и способен выполнять боевые задачи днём, ночью и в сложных погодных условиях. Основное назначение самолета - непосредственная авиационная поддержка наземных сил. Он также способен проводить тактическую воздушную разведку и ближний воздушный бой.