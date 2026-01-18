Украина готова закупить чешские самолеты L-159, заявил Павел

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Украина готова закупить для борьбы с крупными и скоростными БПЛА чешские боевые дозвуковые самолеты L-159, заявил в воскресенье на пресс-конференции президент Чехии Петр Павел.

Президент Чехии Павел в пятницу на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским Киеве заявил, что Чехия могла бы в весьма короткие сроке передать Украине для уничтожения БПЛА несколько дозвуковых самолетов чешского производства. Ранее в воскресенье глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил о том, что президент Павел своим заявлением о дарении Украине дозвуковых боевых самолетов чешского производства скорее снизил эту возможность, чем повысил ее.

"Украинская сторона оценила самолеты L-159 как чрезвычайно подходящие для борьбы с быстрыми и крупными дронами, эти самолеты являются предметом переговоров как минимум полгода. Шла речь об их аренде (Украиной – ред.), потом о дарении. Но до сих пор все эти варианты не нашли понимания на обеих сторонах", - сказал Павел.

"На сей раз Владимир Зеленский, который очень нуждается в этом (для борьбы с БПЛА – ред.), предложил покупку (самолетов l-159 Украиной – ред.)", - добавил чешский президент.

Aero L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) — чешский одноместный одномоторный многоцелевой легкий боевой дозвуковой самолёт. Двухместный вариант самолета обычно используется для учебно-тренировочных целей.