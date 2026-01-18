В школах на Украине запретили нунчаки, арбалеты, сигареты и алкоголь

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Кабмин Украины утвердил перечень предметов, запрещенных на территории школ, в него попали нунчаки, арбалеты, ножи, сигареты и алкоголь, сообщили в министерстве образования страны.

Также, согласно информации ведомства, в список попали газовые баллончики, электрошокеры, молотки, пилы, алкоголь, табачные изделия, энергетические напитки. Исключение делается для предметов, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий. В минобразования отметили, что такое решение принято для повышения безопасности участников образовательного процесса.