Рейтинг@Mail.ru
В школах на Украине запретили нунчаки, арбалеты, сигареты и алкоголь - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 18.01.2026 (обновлено: 20:03 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068645322.html
В школах на Украине запретили нунчаки, арбалеты, сигареты и алкоголь
В школах на Украине запретили нунчаки, арбалеты, сигареты и алкоголь - РИА Новости, 18.01.2026
В школах на Украине запретили нунчаки, арбалеты, сигареты и алкоголь
Кабмин Украины утвердил перечень предметов, запрещенных на территории школ, в него попали нунчаки, арбалеты, ножи, сигареты и алкоголь, сообщили в министерстве... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T19:58:00+03:00
2026-01-18T20:03:00+03:00
происшествия
украина
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563846031_0:117:2738:1657_1920x0_80_0_0_51d1941bcc7f7d153d6faffb1bd21fbd.jpg
https://ria.ru/20260108/ukraina-2066928315.html
https://ria.ru/20260112/kiev-2067407771.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563846031_83:0:2502:1814_1920x0_80_0_0_4a43e78ed8484f0a89b0e1d46b1a6a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, киев, в мире
Происшествия, Украина, Киев, В мире
В школах на Украине запретили нунчаки, арбалеты, сигареты и алкоголь

Кабмин Украины запретил холодное и огнестрельное оружие и алкоголь в школах

© AP Photo / Efrem LukatskyДень знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Кабмин Украины утвердил перечень предметов, запрещенных на территории школ, в него попали нунчаки, арбалеты, ножи, сигареты и алкоголь, сообщили в министерстве образования страны.
"Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. В перечень входят, в частности, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие - ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки, и его имитации - макеты, муляжи, устройства и игрушки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования.
Ученик во время онлайн занятий - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На Украине школы и вузы планируют перевести на дистанционное обучение
8 января, 22:13
Также, согласно информации ведомства, в список попали газовые баллончики, электрошокеры, молотки, пилы, алкоголь, табачные изделия, энергетические напитки. Исключение делается для предметов, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий. В минобразования отметили, что такое решение принято для повышения безопасности участников образовательного процесса.
Полиция Киева 12 января сообщила, что задержала школьника, напавшего с ножом на учительницу и одноклассника. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что после нападения ученик девятого класса пытался скрыться в помещении школы и "нанес себе порезы рук". Он также доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц".
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ узнали подробности о школьнике, напавшем на учительницу в Киеве
12 января, 16:36
 
ПроисшествияУкраинаКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала