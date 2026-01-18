https://ria.ru/20260118/ukraina-2068645322.html
В школах на Украине запретили нунчаки, арбалеты, сигареты и алкоголь
В школах на Украине запретили нунчаки, арбалеты, сигареты и алкоголь
В школах на Украине запретили нунчаки, арбалеты, сигареты и алкоголь
Кабмин Украины утвердил перечень предметов, запрещенных на территории школ, в него попали нунчаки, арбалеты, ножи, сигареты и алкоголь
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Кабмин Украины утвердил перечень предметов, запрещенных на территории школ, в него попали нунчаки, арбалеты, ножи, сигареты и алкоголь, сообщили в министерстве образования страны.
"Кабинет министров Украины
утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. В перечень входят, в частности, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие - ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки, и его имитации - макеты, муляжи, устройства и игрушки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования.
Также, согласно информации ведомства, в список попали газовые баллончики, электрошокеры, молотки, пилы, алкоголь, табачные изделия, энергетические напитки. Исключение делается для предметов, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий. В минобразования отметили, что такое решение принято для повышения безопасности участников образовательного процесса.
Полиция Киева
12 января сообщила, что задержала школьника, напавшего с ножом на учительницу и одноклассника. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что после нападения ученик девятого класса пытался скрыться в помещении школы и "нанес себе порезы рук". Он также доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц".