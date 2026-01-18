В Сумах обесточено большинство объектов водоканала

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Большинство объектов водоканала обесточено в Сумах на севере Украины, сообщил мэр города Александр Лысенко.
"В связи с перебоями в электроснабжении сегодня, 18 января, с 15.00 (16.00 мск) обесточено большинство объектов коммунального предприятия "Горводоканал", - написал Лысенко в своем Telegram-канале.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.
Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой для жителей страны за последние годы.
