В Сумах обесточено большинство объектов водоканала

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Большинство объектов водоканала обесточено в Сумах на севере Украины, сообщил мэр города Александр Лысенко.

"В связи с перебоями в электроснабжении сегодня, 18 января, с 15.00 (16.00 мск) обесточено большинство объектов коммунального предприятия "Горводоканал", - написал Лысенко в своем Telegram-канале.