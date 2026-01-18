Рейтинг@Mail.ru
В Сумах обесточено большинство объектов водоканала - РИА Новости, 18.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
17:58 18.01.2026
В Сумах обесточено большинство объектов водоканала
Большинство объектов водоканала обесточено в Сумах на севере Украины, сообщил мэр города Александр Лысенко. РИА Новости, 18.01.2026
В Сумах обесточено большинство объектов водоканала

В украинских Сумах обесточено большинство объектов водоканала

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Большинство объектов водоканала обесточено в Сумах на севере Украины, сообщил мэр города Александр Лысенко.
"В связи с перебоями в электроснабжении сегодня, 18 января, с 15.00 (16.00 мск) обесточено большинство объектов коммунального предприятия "Горводоканал", - написал Лысенко в своем Telegram-канале.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.
Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой для жителей страны за последние годы.
В Киеве массово закрываются супермаркеты
12 января, 19:17
