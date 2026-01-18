https://ria.ru/20260118/ukraina-2068631293.html
"Выгоден Зеленскому". Экс-премьер Украины внезапно высказался о режиме ЧС
Введенный на Украине режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере на руку Владимиру Зеленскому, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в Telegram. РИА Новости, 18.01.2026
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Введенный на Украине режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере на руку Владимиру Зеленскому, заявил
бывший премьер страны Николай Азаров в Telegram.
"Режим чрезвычайной ситуации выгоден Зеленскому
. Когда реально ситуация чрезвычайная, такой режим дает возможность расходовать средства без определенного контроля, что облегчает и ускоряет принятие решений. Тут не до тендеров", — написал он.
По словам Азарова
, снижение контроля за расходованием средств на Украине
"приведет к очередному их разворовыванию".
В пятницу в украинской энергетической сфере объявили режим ЧС из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у зарубежных поставщиков.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.