"Выгоден Зеленскому". Экс-премьер Украины внезапно высказался о режиме ЧС

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Введенный на Украине режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере на руку Владимиру Зеленскому, Введенный на Украине режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере на руку Владимиру Зеленскому, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в Telegram.

"Режим чрезвычайной ситуации выгоден Зеленскому . Когда реально ситуация чрезвычайная, такой режим дает возможность расходовать средства без определенного контроля, что облегчает и ускоряет принятие решений. Тут не до тендеров", — написал он.

По словам Азарова , снижение контроля за расходованием средств на Украине "приведет к очередному их разворовыванию".

В пятницу в украинской энергетической сфере объявили режим ЧС из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у зарубежных поставщиков.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.