В Нидерландах назвали продолжение военной помощи Украине преступлением
В Нидерландах назвали продолжение военной помощи Украине преступлением
В Нидерландах назвали продолжение военной помощи Украине преступлением
Продолжающаяся военная помощь Нидерландов Украине – отвратительный пример оппортунизма и преступление, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил основатель...
В Нидерландах назвали продолжение военной помощи Украине преступлением
ГААГА, 18 янв – РИА Новости. Продолжающаяся военная помощь Нидерландов Украине – отвратительный пример оппортунизма и преступление, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил основатель нидерландской правоконсервативной партии BVNL, бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага.
"Я считаю это отвратительным примером оппортунизма. И я считаю преступлением, что мы продолжаем поддерживать эту войну. И я думаю, нам не следовало вмешиваться. Это совершенно отвратительно, что каждое мирное предложение срывается Европейским союзом, а также (генеральным секретарем НАТО
- ред.) Марком Рютте
и Нидерландами
. Убийства продолжаются, хотя у нас нет абсолютно никаких причин поддерживать Украину", - считает ван Хага.
По его словам, такие политики как Рютте и глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс особенно милитаристски настроены и используют этот конфликт в своих личных, оппортунистских интересах.
"Никто в здравом уме не хочет войны или не решает продолжать ее, если есть шанс остановить войну, потому что это ради общего блага. Так что происходящее - просто преступление против человечности", - отметил политик.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс практически еженедельно напоминает в соцсетях о том, что Гаага
полна решимости продолжать военную помощь Украине
.
Кабмин Нидерландов 8 декабря 2025 года сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву
в 2026 году. Как уточнил Брекелманс, эта сумма пойдет на беспилотники для Украины.
С начала российской спецоперации в 2022 году правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро.