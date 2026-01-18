В Нидерландах назвали продолжение военной помощи Украине преступлением

ГААГА, 18 янв – РИА Новости. Продолжающаяся военная помощь Нидерландов Украине – отвратительный пример оппортунизма и преступление, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил основатель нидерландской правоконсервативной партии BVNL, бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага.

"Я считаю это отвратительным примером оппортунизма. И я считаю преступлением, что мы продолжаем поддерживать эту войну. И я думаю, нам не следовало вмешиваться. Это совершенно отвратительно, что каждое мирное предложение срывается Европейским союзом, а также (генеральным секретарем НАТО - ред.) Марком Рютте Нидерландами . Убийства продолжаются, хотя у нас нет абсолютно никаких причин поддерживать Украину", - считает ван Хага.

По его словам, такие политики как Рютте и глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс особенно милитаристски настроены и используют этот конфликт в своих личных, оппортунистских интересах.

"Никто в здравом уме не хочет войны или не решает продолжать ее, если есть шанс остановить войну, потому что это ради общего блага. Так что происходящее - просто преступление против человечности", - отметил политик.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс практически еженедельно напоминает в соцсетях о том, что Гаага полна решимости продолжать военную помощь Украине

Кабмин Нидерландов 8 декабря 2025 года сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Как уточнил Брекелманс, эта сумма пойдет на беспилотники для Украины.