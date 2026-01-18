Рейтинг@Mail.ru
"Давление огромное". СМИ раскрыли, что произошло с Украиной - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068623253.html
"Давление огромное". СМИ раскрыли, что произошло с Украиной
"Давление огромное". СМИ раскрыли, что произошло с Украиной - РИА Новости, 18.01.2026
"Давление огромное". СМИ раскрыли, что произошло с Украиной
Украинские власти оказались под огромным давлением в процессе урегулирования конфликта, пишет китайский портал Sohu. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T16:39:00+03:00
2026-01-18T16:39:00+03:00
в мире
россия
украина
дмитрий песков
василий небензя
нато
оон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7620ef8579b9d31d6eabf430c2918eb6.jpg
https://ria.ru/20260118/kallas-2068590472.html
https://ria.ru/20260118/latviya-2068582505.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2a8384a81829920b7e11ab49481424c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дмитрий песков, василий небензя, нато, оон, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Василий Небензя, НАТО, ООН, Владимир Путин
"Давление огромное". СМИ раскрыли, что произошло с Украиной

Sohu: Киев оказался под огромным давлением в переговорном процессе

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинские власти оказались под огромным давлением в процессе урегулирования конфликта, пишет китайский портал Sohu.
«
"Киев сталкивается с огромным давлением в переговорном процессе", — говорится в публикации.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Заявление Каллас о России вызвало изумление на Западе
Вчера, 11:17
Обозреватель считает, что конфликт находится в переломной точке: украинские подразделения теряют оборонительные рубежи один за другим, а основные силы предпочитают прекратить сопротивление и сдаться.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Вертолет AH-64 Apache на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Латвии заявили о войне с Россией
Вчера, 09:39
 
В миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковВасилий НебензяНАТОООНВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала