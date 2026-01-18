МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинские власти оказались под огромным давлением в процессе урегулирования конфликта, пишет китайский портал Sohu.
«
"Киев сталкивается с огромным давлением в переговорном процессе", — говорится в публикации.
Обозреватель считает, что конфликт находится в переломной точке: украинские подразделения теряют оборонительные рубежи один за другим, а основные силы предпочитают прекратить сопротивление и сдаться.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
