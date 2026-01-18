"Киев сталкивается с огромным давлением в переговорном процессе", — говорится в публикации.

Обозреватель считает, что конфликт находится в переломной точке: украинские подразделения теряют оборонительные рубежи один за другим, а основные силы предпочитают прекратить сопротивление и сдаться.