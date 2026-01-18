https://ria.ru/20260118/ukraina-2068621478.html
В Крыму оценили шансы на прогресс в мирном урегулировании на Украине
В Крыму оценили шансы на прогресс в мирном урегулировании на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в ближайшие три месяца есть очень хороший шанс добиться прогресса в мирном урегулировании... РИА Новости, 18.01.2026
Константинов: ближайшие 3 месяца есть шанс добиться прогресса по Украине