Рейтинг@Mail.ru
В Крыму оценили шансы на прогресс в мирном урегулировании на Украине - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068621478.html
В Крыму оценили шансы на прогресс в мирном урегулировании на Украине
В Крыму оценили шансы на прогресс в мирном урегулировании на Украине - РИА Новости, 18.01.2026
В Крыму оценили шансы на прогресс в мирном урегулировании на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в ближайшие три месяца есть очень хороший шанс добиться прогресса в мирном урегулировании... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T16:22:00+03:00
2026-01-18T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/25/1557502590_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_7d9b3d8132c8789d9025739ac3748762.jpg
https://ria.ru/20260118/makron-2068567200.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/25/1557502590_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_1ffc9c9e39a7cfee04b2bfcc6c2373fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир константинов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Константинов
В Крыму оценили шансы на прогресс в мирном урегулировании на Украине

Константинов: ближайшие 3 месяца есть шанс добиться прогресса по Украине

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкГосударственный герб России на здании парламента Крыма
Государственный герб России на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Государственный герб России на здании парламента Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в ближайшие три месяца есть очень хороший шанс добиться прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине.
"Очень хороший шанс в ближайшие три месяца. Президенту США (Дональду - ред.) Трампу еще будет до мира, после этого у него начнется подготовка к выборам в Конгресс", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
При этом, по его словам, киевские власти демонстрируют готовность продолжать военный конфликт, делая ставку на усиление мобилизации.
"Люди на Украине устали от (Владимира - ред.) Зеленского, и если будет найден хоть какой-то формат мира, как бы он ни назывался, они согласятся. Зеленский не победитель, он проигравший и заботится только о своей безопасности", - подчеркнул Константинов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
Вчера, 04:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир Константинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала