Наемники из Колумбии рассказали о транзите наркотиков через Кишинев

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Попавшие в плен к ВС РФ колумбийские наемники рассказали, что ВСУ наладили транзит иностранных боевиков и наркотиков через Кишинев на Украину, следует из распространившейся в соцсетях видеозаписи показаний пленных.

Стамбуле и Воевавший на запорожском направлении Луис Гильермо де ла Крус Рамос сообщил, что его группа наемников ВСУ добирались на Украину с пересадками в Панаме Кишиневе , откуда автобусом ее доставили в пункт назначения.

Другой наемник Луис Мануэль Руидиас Контрерас рассказал, что существует налаженный канал поставок наемниками ВСУ наркотиков. По его словам, функционирует "купленный маршрут", по которому направляющиеся на Украину колумбийские наемники везут наркотики через Стамбул и Кишинев.

Третий появляющийся на видеозаписи наемники Хуан Давид Поло Мендоса подтвердил факт поставок наркотиков из Колумбии на Украину.

В августе колумбийский наемник Луис рассказал РИА Новости на условиях анонимности о том, что в рядах ВСУ распространено наркопотребление.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.