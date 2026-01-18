Рейтинг@Mail.ru
Наемники из Колумбии рассказали о транзите наркотиков через Кишинев - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 18.01.2026 (обновлено: 19:37 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068617976.html
Наемники из Колумбии рассказали о транзите наркотиков через Кишинев
Наемники из Колумбии рассказали о транзите наркотиков через Кишинев - РИА Новости, 18.01.2026
Наемники из Колумбии рассказали о транзите наркотиков через Кишинев
Попавшие в плен к ВС РФ колумбийские наемники рассказали, что ВСУ наладили транзит иностранных боевиков и наркотиков через Кишинев на Украину, следует из... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T15:59:00+03:00
2026-01-18T19:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кишинев
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992180028_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_87a6273150d6dd776c11b2086590985b.jpg
https://ria.ru/20250821/vsu-2036626098.html
украина
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992180028_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_89bb3c2fb43d4908011c1e2ca7e9f757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кишинев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кишинев, Россия, Вооруженные силы Украины
Наемники из Колумбии рассказали о транзите наркотиков через Кишинев

Колумбийские наемники рассказали о транзите наркотиков через Кишинев на Украину

© Getty Images / Tim E WhiteВид на Кишинев
Вид на Кишинев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Getty Images / Tim E White
Вид на Кишинев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Попавшие в плен к ВС РФ колумбийские наемники рассказали, что ВСУ наладили транзит иностранных боевиков и наркотиков через Кишинев на Украину, следует из распространившейся в соцсетях видеозаписи показаний пленных.
Воевавший на запорожском направлении Луис Гильермо де ла Крус Рамос сообщил, что его группа наемников ВСУ добирались на Украину с пересадками в Панаме, Стамбуле и Кишиневе, откуда автобусом ее доставили в пункт назначения.
Другой наемник Луис Мануэль Руидиас Контрерас рассказал, что существует налаженный канал поставок наемниками ВСУ наркотиков. По его словам, функционирует "купленный маршрут", по которому направляющиеся на Украину колумбийские наемники везут наркотики через Стамбул и Кишинев.
Третий появляющийся на видеозаписи наемники Хуан Давид Поло Мендоса подтвердил факт поставок наркотиков из Колумбии на Украину.
В августе колумбийский наемник Луис рассказал РИА Новости на условиях анонимности о том, что в рядах ВСУ распространено наркопотребление.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Боевики ВСУ воруют и употребляют наркотики, рассказал экс-наемник
21 августа 2025, 03:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКишиневРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала