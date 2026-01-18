https://ria.ru/20260118/ukraina-2068617976.html
Наемники из Колумбии рассказали о транзите наркотиков через Кишинев
Наемники из Колумбии рассказали о транзите наркотиков через Кишинев - РИА Новости, 18.01.2026
Наемники из Колумбии рассказали о транзите наркотиков через Кишинев
Попавшие в плен к ВС РФ колумбийские наемники рассказали, что ВСУ наладили транзит иностранных боевиков и наркотиков через Кишинев на Украину, следует из... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T15:59:00+03:00
2026-01-18T15:59:00+03:00
2026-01-18T19:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кишинев
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992180028_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_87a6273150d6dd776c11b2086590985b.jpg
https://ria.ru/20250821/vsu-2036626098.html
украина
кишинев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992180028_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_89bb3c2fb43d4908011c1e2ca7e9f757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кишинев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кишинев, Россия, Вооруженные силы Украины
Наемники из Колумбии рассказали о транзите наркотиков через Кишинев
Колумбийские наемники рассказали о транзите наркотиков через Кишинев на Украину
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Попавшие в плен к ВС РФ колумбийские наемники рассказали, что ВСУ наладили транзит иностранных боевиков и наркотиков через Кишинев на Украину, следует из распространившейся в соцсетях видеозаписи показаний пленных.
Воевавший на запорожском направлении Луис Гильермо де ла Крус Рамос сообщил, что его группа наемников ВСУ
добирались на Украину
с пересадками в Панаме
, Стамбуле
и Кишиневе
, откуда автобусом ее доставили в пункт назначения.
Другой наемник Луис Мануэль Руидиас Контрерас рассказал, что существует налаженный канал поставок наемниками ВСУ наркотиков. По его словам, функционирует "купленный маршрут", по которому направляющиеся на Украину колумбийские наемники везут наркотики через Стамбул и Кишинев.
Третий появляющийся на видеозаписи наемники Хуан Давид Поло Мендоса подтвердил факт поставок наркотиков из Колумбии
на Украину.
В августе колумбийский наемник Луис рассказал РИА Новости на условиях анонимности о том, что в рядах ВСУ распространено наркопотребление.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев
использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.