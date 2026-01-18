https://ria.ru/20260118/ukraina-2068605291.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 18.01.2026
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T14:21:00+03:00
2026-01-18T14:21:00+03:00
2026-01-18T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
херсон
россия
херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы