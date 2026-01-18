Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 18.01.2026 (обновлено: 19:16 18.01.2026)
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.01.2026
2026
В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Российские военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ
