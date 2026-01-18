Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали жителю ДНР - РИА Новости, 18.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 18.01.2026
Беженка рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали жителю ДНР
Беженка рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали жителю ДНР - РИА Новости, 18.01.2026
Беженка рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали жителю ДНР
Беженка из Ставков в ДНР, пожелавшая остаться неназванной, рассказала РИА Новости, как представители украинской организации "Белые ангелы" угрожали ее отцу... РИА Новости, 18.01.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
донецкая народная республика, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин
Беженка рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали жителю ДНР

РИА Новости: украинские "Белые ангелы" угрожали жителю ДНР за отказ покинуть дом

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Беженка из Ставков в ДНР, пожелавшая остаться неназванной, рассказала РИА Новости, как представители украинской организации "Белые ангелы" угрожали ее отцу вывезти детей в Болгарию за отказ покинуть дом.
"Они (представители "Белых ангелов" - ред.) сказали: "Если вы не вывезете детей, тогда мы приезжаем, забираем только детей без родителей и вывозим в Болгарию". И еще угрожали папе: "Если не вывезешь детей, мы ТЦК направим, мы тебе сейчас печень прострелим". Это все было при нас", - сказала собеседница агентства.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис Пушилин
 
 
