Рейтинг@Mail.ru
"Очень болезненно": в Раде сделали откровенное признание о Донбассе - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 18.01.2026 (обновлено: 05:43 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068561912.html
"Очень болезненно": в Раде сделали откровенное признание о Донбассе
"Очень болезненно": в Раде сделали откровенное признание о Донбассе - РИА Новости, 18.01.2026
"Очень болезненно": в Раде сделали откровенное признание о Донбассе
Украина должна отказаться от Донбасса и пойти на уступки России, такую позицию, как заявил находящийся в Киеве журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф,... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T01:28:00+03:00
2026-01-18T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
киев
владимир зеленский
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20241219/raketa-1985091076.html
https://ria.ru/20260115/svo-2067951007.html
украина
донбасс
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, киев, владимир зеленский, welt
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Киев, Владимир Зеленский, Welt
"Очень болезненно": в Раде сделали откровенное признание о Донбассе

Welt: депутат Рады выступил за отказ от Донбасса и уступки России

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украина должна отказаться от Донбасса и пойти на уступки России, такую позицию, как заявил находящийся в Киеве журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, высказала ему на условиях анонимности "чрезвычайно влиятельный" депутат Рады.
«
"Она сказала: "Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса", — привел ее слова репортер.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
"Сбить невозможно". Что известно о ракете, которую представил Путин
19 декабря 2024, 14:16
Он подчеркнул, что это не частное мнение, а позиция многих парламентариев и украинцев. Тем не менее, пояснил журналист, в публичной плоскости эти мнения остаются под запретом из-за давления со стороны Владимира Зеленского и подконтрольных ему спецслужб.
"Здесь царит атмосфера страха", — резюмировал Шварцкопф.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам американский лидер заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, глава киевского режима рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов.
Хозяин Белого дома неоднократно подчеркивал, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский.
Военнослужащие ВС России работают по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Весь Донбасс и Запорожье": в США заявили о катастрофе в зоне СВО
15 января, 03:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассКиевВладимир ЗеленскийWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала