МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украина должна отказаться от Донбасса и пойти на уступки России, такую позицию, как заявил находящийся в Киеве журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, высказала ему на условиях анонимности "чрезвычайно влиятельный" депутат Рады.
«
"Она сказала: "Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса", — привел ее слова репортер.
Он подчеркнул, что это не частное мнение, а позиция многих парламентариев и украинцев. Тем не менее, пояснил журналист, в публичной плоскости эти мнения остаются под запретом из-за давления со стороны Владимира Зеленского и подконтрольных ему спецслужб.
"Здесь царит атмосфера страха", — резюмировал Шварцкопф.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам американский лидер заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, глава киевского режима рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов.
Хозяин Белого дома неоднократно подчеркивал, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский.