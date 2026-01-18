https://ria.ru/20260118/ugrozy-2068594510.html
Подсчитано, как обесценился доллар при Трампе
Подсчитано, как обесценился доллар при Трампе - РИА Новости, 18.01.2026
Подсчитано, как обесценился доллар при Трампе
Доллар во время второй администрации Дональда Трампа обесценился почти на 3%, выяснило РИА Новости по данным статслужбы США. При этом основные угрозы для...
в мире
сша
дональд трамп
антон табах
эксперт ра
федеральная резервная система сша
реакция на пошлины сша
экономика
сша
Подсчитано, как обесценился доллар при Трампе
РИА Новости: доллар при Трампе обесценился почти на три процента
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Доллар во время второй администрации Дональда Трампа обесценился почти на 3%, выяснило РИА Новости по данным статслужбы США. При этом основные угрозы для американской валюты - непоследовательность торговой политики Штатов и ослабление независимости Федеральной резервной системы, рассказали РИА Новости в "Эксперт РА".
Первый год пребывания Трампа
в Белом доме как 47-го президента США
подойдет к концу 20 января. Визитной карточкой его политики стали протекционизм и торговые войны. При этом Трамп заявлял, что Штатам выгоднее слабый курс доллара, который поможет стране увеличить экспорт на мировой рынок.
Так, покупательская способность доллара по итогам 2025 года потеряла 2,6%. Этому способствовала динамика инфляции, которая то ускорялась до максимальных значений с июня 2024 года, то замедлялась до 2,7% в ноябре-декабре 2025 года.
"Основную угрозу представляет ослабление независимости Федеральной резервной системы (ФРС
) и непоследовательность торговой и долговой политики администрации. Если доверие к финансовой политике США будет подорвано, доллар "унасекомят", но при отсутствии внятной альтернативы пострадают все", - заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА
" Антон Табах
.
Одновременно с этим на траекторию доллара влияет смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Как отметил аналитик, если бы регулятор снижал базовую ставку стремительнее, тогда темпы ускорения инфляции были бы выше, а курс американской валюты, как следствие, - ниже.