Подсчитано, как обесценился доллар при Трампе

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Доллар во время второй администрации Дональда Трампа обесценился почти на 3%, выяснило РИА Новости по данным статслужбы США. При этом основные угрозы для американской валюты - непоследовательность торговой политики Штатов и ослабление независимости Федеральной резервной системы, рассказали РИА Новости в "Эксперт РА".

Первый год пребывания Трампа в Белом доме как 47-го президента США подойдет к концу 20 января. Визитной карточкой его политики стали протекционизм и торговые войны. При этом Трамп заявлял, что Штатам выгоднее слабый курс доллара, который поможет стране увеличить экспорт на мировой рынок.

Так, покупательская способность доллара по итогам 2025 года потеряла 2,6%. Этому способствовала динамика инфляции, которая то ускорялась до максимальных значений с июня 2024 года, то замедлялась до 2,7% в ноябре-декабре 2025 года.

Антон Табах. "Основную угрозу представляет ослабление независимости Федеральной резервной системы ( ФРС ) и непоследовательность торговой и долговой политики администрации. Если доверие к финансовой политике США будет подорвано, доллар "унасекомят", но при отсутствии внятной альтернативы пострадают все", - заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства " Эксперт РА