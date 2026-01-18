https://ria.ru/20260118/ttsk-2068572311.html
ВС России авиаударом уничтожили здание ТЦК в Сумской области
ВС России авиаударом уничтожили здание ТЦК в Сумской области
Российские военные нанесли авиаудар по зданию ТЦК в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 18.01.2026
