СМИ: DEA называло Родригес приоритетной целью в 2022 году

По информации агентства, подробное досье на Родригес в управлении появилось не позже 2018 года. Кроме того, в начале 2021 года источник ведомства заявил, что Родригес якобы занимается отмыванием денег. Имя нынешнего уполномоченного президента упоминается приблизительно в десяти расследованиях DEA, при этом часть из них еще не закрыты.