Рейтинг@Mail.ru
СМИ: DEA называло Родригес приоритетной целью в 2022 году - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/tsel-2068567362.html
СМИ: DEA называло Родригес приоритетной целью в 2022 году
СМИ: DEA называло Родригес приоритетной целью в 2022 году - РИА Новости, 18.01.2026
СМИ: DEA называло Родригес приоритетной целью в 2022 году
Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США в 2022 году обозначило нынешнего уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес как свою приоритетную цель,... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T04:18:00+03:00
2026-01-18T04:18:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067100122_365:74:2285:1154_1920x0_80_0_0_98f3e2ba52590feffdf31613f13a1d53.jpg
https://ria.ru/20260117/venesuela-2068451852.html
https://ria.ru/20260116/tramp-2068434330.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067100122_643:29:2191:1190_1920x0_80_0_0_8cebf58c86b1e3c46d48fffd0e748714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, силия флорес
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Силия Флорес
СМИ: DEA называло Родригес приоритетной целью в 2022 году

AP: DEA называло Родригес приоритетной целью в 2022 году

© AP Photo / Ariana CubillosДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США в 2022 году обозначило нынешнего уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес как свою приоритетную цель, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы и американских правоохранителей.
"Родригес годами находилась в поле зрения Управления по борьбе с наркотиками США и в 2022 даже была обозначена как "приоритетная цель", это обозначение используется по отношению к тем, кто, как полагают в DEA, имеют "значительное влияние" на наркоторговлю", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на документы и ряд действующих и бывших официальных лиц из правоохранительных органов США.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Дельси Родригес объявила о перестановках в правительстве Венесуэлы
Вчера, 03:52
По информации агентства, подробное досье на Родригес в управлении появилось не позже 2018 года. Кроме того, в начале 2021 года источник ведомства заявил, что Родригес якобы занимается отмыванием денег. Имя нынешнего уполномоченного президента упоминается приблизительно в десяти расследованиях DEA, при этом часть из них еще не закрыты.
При этом Ассошиэйтед Пресс отмечает, что правительство США никогда публично не обвиняло Родригес в каких-либо правонарушениях.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо
16 января, 23:09
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроСилия Флорес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала