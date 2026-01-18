СМИ: DEA называло Родригес приоритетной целью в 2022 году

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США в 2022 году обозначило нынешнего уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес как свою приоритетную цель, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы и американских правоохранителей.
"Родригес годами находилась в поле зрения Управления по борьбе с наркотиками США и в 2022 даже была обозначена как "приоритетная цель", это обозначение используется по отношению к тем, кто, как полагают в DEA, имеют "значительное влияние" на наркоторговлю", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на документы и ряд действующих и бывших официальных лиц из правоохранительных органов США.
По информации агентства, подробное досье на Родригес в управлении появилось не позже 2018 года. Кроме того, в начале 2021 года источник ведомства заявил, что Родригес якобы занимается отмыванием денег. Имя нынешнего уполномоченного президента упоминается приблизительно в десяти расследованиях DEA, при этом часть из них еще не закрыты.
При этом Ассошиэйтед Пресс отмечает, что правительство США никогда публично не обвиняло Родригес в каких-либо правонарушениях.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
