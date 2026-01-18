Рейтинг@Mail.ru
22:06 18.01.2026 (обновлено: 23:39 18.01.2026)
Трамп сделал выбор в пользу интересов Америки, считает Киселев
Трамп сделал выбор в пользу интересов Америки, считает Киселев
Трамп сделал выбор в пользу интересов Америки, считает Киселев

Киселев: Трамп выбрал интересы США и считает НАТО и ЕС антиамериканскими

ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал выбор между национальными интересами и трансатлантическими отношениями, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Если в сухом остатке, то Евросоюз и даже НАТО в нынешнем состоянии для Трампа <...> — антиамериканские организации. Трамп, похоже, сделал свой выбор: для него интересы Америки куда понятнее интересов НАТО и тем более Евросоюза", — сказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
В пользу этого говорит и то, что американский лидер, в отличие от европейских союзников, хочет закончить конфликт на Украине, обратил внимание ведущий.
"А европейские члены НАТО вставляют ему палки в колеса, мешают мирным переговорам, продолжают финансировать Украину, пытаются превратить конфликт между Россией и Украиной в бесконечную войну Трампа, требуя от США каких-то гарантий безопасности", — отметил Киселев.
Трамп же в ответ намекает, что не видит в НАТО особой ценности, говоря, что Америка нужна Европе больше, чем та — Штатам, заключил он.

Пошлины против стран Европы

Накануне глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения Гренландии".
О своих притязаниях на эту автономию в составе Королевства Дания Трамп не раз заявлял с начала второго президентского срока, а после военной операции в Венесуэле уже откровенно настаивает на этом. По его утверждению, вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самой Гренландии — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику территориальных властей и большинства местных жителей, которые выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
