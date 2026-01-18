ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал выбор между национальными интересами и трансатлантическими отношениями, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Это вызвало резкую критику территориальных властей и большинства местных жителей, которые выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.