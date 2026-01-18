https://ria.ru/20260118/tramp-2068635279.html
Трамп перевернул шахматную доску мировой политики, заявили в Совфеде
Трамп перевернул шахматную доску мировой политики, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.01.2026
Трамп перевернул шахматную доску мировой политики, заявили в Совфеде
Президент США Дональд Трамп перевернул "шахматную доску" мировой политики, он пишет новые правила на глазах у "зачарованного" западного истеблишмента, заявил... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T18:29:00+03:00
2026-01-18T18:29:00+03:00
2026-01-18T18:31:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
сергей перминов
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538478_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_61ee1640fe46dcc6ba50abfade06e624.jpg
https://ria.ru/20260118/tramp-2068614335.html
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068505663.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538478_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_170618ec3199b6adf56926cfe3c2c499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, дания, сергей перминов, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Сергей Перминов, Дональд Трамп
Трамп перевернул шахматную доску мировой политики, заявили в Совфеде
Cенатор Перминов: Трамп пишет новые правила мировой политики на глазах у Запада
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перевернул "шахматную доску" мировой политики, он пишет новые правила на глазах у "зачарованного" западного истеблишмента, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Трамп
неоднократно заявлял, что Гренландия
, входящая в состав Датского королевства, должна стать частью США
. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
"Сорок седьмой президент США уже добился того, что известная с 19 века доктрина Монро, именуется в американской печати доктриной "Донро". Своими энергичными действиями (Трамп - ред.) перевернул "шахматную доску" мировой политики и пишет новые правила на глазах у "зачарованного" западного истеблишмента. Правила, которые, по его мнению, максимально отвечают решению задач, стоящих перед США в 21 веке", - сказал законодатель.
По словам Перминова
, 21 век ставит перед государствами первого порядка сложные задачи. Две из них имеют приоритетное значение.
"Первая - обеспечение необходимыми в 21 веке ресурсами, среди которых пресная вода и ресурсы Арктики
, включая морскую логистику - ресурсы первостепенной важности", - сказал он.
Вторая задача - обеспечение стратегической глубины страны, "столь необходимой для победы в глобальной гонке за суверенитет", заключил политик.