18:29 18.01.2026 (обновлено: 18:31 18.01.2026)
Трамп перевернул шахматную доску мировой политики, заявили в Совфеде
Трамп перевернул шахматную доску мировой политики, заявили в Совфеде
сергей перминов
в мире, сша, гренландия, дания, сергей перминов, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Сергей Перминов, Дональд Трамп
Трамп перевернул шахматную доску мировой политики, заявили в Совфеде

Cенатор Перминов: Трамп пишет новые правила мировой политики на глазах у Запада

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перевернул "шахматную доску" мировой политики, он пишет новые правила на глазах у "зачарованного" западного истеблишмента, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия, входящая в состав Датского королевства, должна стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Госдуме рассказали, как Трамп хочет вписать свое имя в историю
Вчера, 15:38
"Сорок седьмой президент США уже добился того, что известная с 19 века доктрина Монро, именуется в американской печати доктриной "Донро". Своими энергичными действиями (Трамп - ред.) перевернул "шахматную доску" мировой политики и пишет новые правила на глазах у "зачарованного" западного истеблишмента. Правила, которые, по его мнению, максимально отвечают решению задач, стоящих перед США в 21 веке", - сказал законодатель.
По словам Перминова, 21 век ставит перед государствами первого порядка сложные задачи. Две из них имеют приоритетное значение.
"Первая - обеспечение необходимыми в 21 веке ресурсами, среди которых пресная вода и ресурсы Арктики, включая морскую логистику - ресурсы первостепенной важности", - сказал он.
Вторая задача - обеспечение стратегической глубины страны, "столь необходимой для победы в глобальной гонке за суверенитет", заключил политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
 
