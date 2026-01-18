Трамп перевернул шахматную доску мировой политики, заявили в Совфеде

"Сорок седьмой президент США уже добился того, что известная с 19 века доктрина Монро, именуется в американской печати доктриной "Донро". Своими энергичными действиями (Трамп - ред.) перевернул "шахматную доску" мировой политики и пишет новые правила на глазах у "зачарованного" западного истеблишмента. Правила, которые, по его мнению, максимально отвечают решению задач, стоящих перед США в 21 веке", - сказал законодатель.