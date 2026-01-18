Трамп усилил внимание к еще одной стране в Западном полушарии, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп всё чаще жалуется своим помощникам на уязвимость Канады перед противниками Вашингтона в Арктике, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Трамп в частном порядке усиливает свое внимание к еще одной цели в Западном полушарии, все чаще жалуясь в последние недели своим помощникам на уязвимость Канады перед противниками США в Арктике... В частных разговорах президент все больше обеспокоен тем, что, по его мнению, Канада не в состоянии защитить свои границы от любых посягательств со стороны России или Китая", - говорится в публикации.
Как отмечается, американские чиновники заявили, что Трамп не стремится купить Канаду. Согласно информации источников телеканала, американские чиновники ведут переговоры с канадцами о способах расширения сотрудничества между их вооруженными силами в Арктике. При этом чиновники заявили, что вопрос о размещении американских войск на северной границе Канады не обсуждается.
"Мир не рассматривает Канаду как крупную силу, когда дело доходит до обороны", - приводит телеканал слова неназванного чиновника.
В 2025 году Трамп называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.