Трамп усилил внимание к еще одной стране в Западном полушарии, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2026
17:00 18.01.2026 (обновлено: 17:28 18.01.2026)
Трамп усилил внимание к еще одной стране в Западном полушарии, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп всё чаще жалуется своим помощникам на уязвимость Канады перед противниками Вашингтона в Арктике, сообщает телеканал NBC со ссылкой... РИА Новости, 18.01.2026
в мире
канада
сша
арктика
дональд трамп
джастин трюдо
nbc
удары сша по венесуэле
канада
сша
арктика
в мире, канада, сша, арктика, дональд трамп, джастин трюдо, nbc, удары сша по венесуэле
В мире, Канада, США, Арктика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, NBC, Удары США по Венесуэле
NBC: Трамп все чаще жалуется на уязвимость Канады перед Россией и Китаем

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп всё чаще жалуется своим помощникам на уязвимость Канады перед противниками Вашингтона в Арктике, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Трамп в частном порядке усиливает свое внимание к еще одной цели в Западном полушарии, все чаще жалуясь в последние недели своим помощникам на уязвимость Канады перед противниками США в Арктике... В частных разговорах президент все больше обеспокоен тем, что, по его мнению, Канада не в состоянии защитить свои границы от любых посягательств со стороны России или Китая", - говорится в публикации.
Как отмечается, американские чиновники заявили, что Трамп не стремится купить Канаду. Согласно информации источников телеканала, американские чиновники ведут переговоры с канадцами о способах расширения сотрудничества между их вооруженными силами в Арктике. При этом чиновники заявили, что вопрос о размещении американских войск на северной границе Канады не обсуждается.
"Мир не рассматривает Канаду как крупную силу, когда дело доходит до обороны", - приводит телеканал слова неназванного чиновника.
В 2025 году Трамп называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
