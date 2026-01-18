Трамп усилил внимание к еще одной стране в Западном полушарии, сообщили СМИ

Как отмечается, американские чиновники заявили, что Трамп не стремится купить Канаду. Согласно информации источников телеканала, американские чиновники ведут переговоры с канадцами о способах расширения сотрудничества между их вооруженными силами в Арктике. При этом чиновники заявили, что вопрос о размещении американских войск на северной границе Канады не обсуждается.