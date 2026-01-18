https://ria.ru/20260118/tramp-2068625034.html
NBC: Трамп хочет купить больше ледоколов для патрулирования
NBC: Трамп хочет купить больше ледоколов для патрулирования - РИА Новости, 18.01.2026
NBC: Трамп хочет купить больше ледоколов для патрулирования
Президент США Дональд Трамп выражал интерес к покупке большего числа ледоколов для патрулей вод у Канады, сообщает телеканал NBC со ссылкой на нынешних и бывших РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T16:53:00+03:00
2026-01-18T16:53:00+03:00
2026-01-18T16:53:00+03:00
в мире
сша
канада
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538478_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_61ee1640fe46dcc6ba50abfade06e624.jpg
https://ria.ru/20260118/blokhin-2068618336.html
https://ria.ru/20250324/ssha-2007064134.html
сша
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538478_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_170618ec3199b6adf56926cfe3c2c499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, россия, дональд трамп
В мире, США, Канада, Россия, Дональд Трамп
NBC: Трамп хочет купить больше ледоколов для патрулирования
NBC: Трамп хочет купить больше ледоколов для патрулирования вод у Канады