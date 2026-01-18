Рейтинг@Mail.ru
NBC: Трамп хочет купить больше ледоколов для патрулирования
16:53 18.01.2026
NBC: Трамп хочет купить больше ледоколов для патрулирования
Президент США Дональд Трамп выражал интерес к покупке большего числа ледоколов для патрулей вод у Канады, сообщает телеканал NBC со ссылкой на нынешних и бывших
NBC: Трамп хочет купить больше ледоколов для патрулирования

NBC: Трамп хочет купить больше ледоколов для патрулирования вод у Канады

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выражал интерес к покупке большего числа ледоколов для патрулей вод у Канады, сообщает телеканал NBC со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.
Телеканал описывает отношения Белого дома к Канаде, подчеркивая обеспокоенность Трампа по поводу ее "уязвимости". Как отметили телеканалу чиновники, траты на суда могут быть включены в военный бюджет Штатов на 2027 год.
"Трамп выражал интерес к приобретению большего числа ледоколов для совершения морских патрулей там (у Канады - ред.), что может стать одной из новых статей расходов на обеспечение безопасности в Арктике в оборонном бюджете на следующий год", - рассказали телеканалу чиновники.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что США заказали у Финляндии 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на финских верфях, а остальные - в США.
Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола - это Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
