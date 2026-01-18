Депутат назвал Трампа выдающейся исторической фигурой

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в сравнении с нынешними европейскими политиками выглядит выдающейся исторической фигурой, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").

По его мнению, Трамп хочет остаться в мировой истории как возродитель империи, особенно на фоне событий последних лет, когда миропорядок, казавшийся незыблемым, начал стремительно меняться.