Рейтинг@Mail.ru
Депутат назвал Трампа выдающейся исторической фигурой - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 18.01.2026 (обновлено: 16:30 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/tramp-2068622195.html
Депутат назвал Трампа выдающейся исторической фигурой
Депутат назвал Трампа выдающейся исторической фигурой - РИА Новости, 18.01.2026
Депутат назвал Трампа выдающейся исторической фигурой
Президент США Дональд Трамп в сравнении с нынешними европейскими политиками выглядит выдающейся исторической фигурой, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T16:28:00+03:00
2026-01-18T16:30:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
амир хамитов
дональд трамп
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7cb10c4c6a4466f56466892b712676b.jpg
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068505663.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0c524ca8cd87fed40f47d22c9085085f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дания, амир хамитов, дональд трамп, госдума рф
В мире, США, Гренландия, Дания, Амир Хамитов, Дональд Трамп, Госдума РФ
Депутат назвал Трампа выдающейся исторической фигурой

Хамитов назвал Трампа выдающейся исторической фигурой в сравнении с лидерами ЕС

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп беседует с представителями СМИ на борту самолета Air Force One
Президент США Дональд Трамп беседует с представителями СМИ на борту самолета Air Force One - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп беседует с представителями СМИ на борту самолета Air Force One. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в сравнении с нынешними европейскими политиками выглядит выдающейся исторической фигурой, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
"Конечно, нужно отдать должное Трампу: по сравнению с нынешними европейскими политиками он действительно выглядит выдающейся исторической фигурой. Как ни крути, а бурное желание, вероятно, и дальнейшее присоединение территорий – это событие, которое остается в мировой истории навсегда", - сказал Хамитов.
По его мнению, Трамп хочет остаться в мировой истории как возродитель империи, особенно на фоне событий последних лет, когда миропорядок, казавшийся незыблемым, начал стремительно меняться.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
 
В миреСШАГренландияДанияАмир ХамитовДональд ТрампГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала