https://ria.ru/20260118/tramp-2068622195.html
Депутат назвал Трампа выдающейся исторической фигурой
Депутат назвал Трампа выдающейся исторической фигурой - РИА Новости, 18.01.2026
Депутат назвал Трампа выдающейся исторической фигурой
Президент США Дональд Трамп в сравнении с нынешними европейскими политиками выглядит выдающейся исторической фигурой, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T16:28:00+03:00
2026-01-18T16:28:00+03:00
2026-01-18T16:30:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
амир хамитов
дональд трамп
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7cb10c4c6a4466f56466892b712676b.jpg
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068505663.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0c524ca8cd87fed40f47d22c9085085f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, дания, амир хамитов, дональд трамп, госдума рф
В мире, США, Гренландия, Дания, Амир Хамитов, Дональд Трамп, Госдума РФ
Депутат назвал Трампа выдающейся исторической фигурой
Хамитов назвал Трампа выдающейся исторической фигурой в сравнении с лидерами ЕС
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в сравнении с нынешними европейскими политиками выглядит выдающейся исторической фигурой, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
"Конечно, нужно отдать должное Трампу
: по сравнению с нынешними европейскими политиками он действительно выглядит выдающейся исторической фигурой. Как ни крути, а бурное желание, вероятно, и дальнейшее присоединение территорий – это событие, которое остается в мировой истории навсегда", - сказал Хамитов
.
По его мнению, Трамп хочет остаться в мировой истории как возродитель империи, особенно на фоне событий последних лет, когда миропорядок, казавшийся незыблемым, начал стремительно меняться.
Гренландия
входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США
. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.