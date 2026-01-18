https://ria.ru/20260118/tramp-2068614335.html
В Госдуме рассказали, как Трамп хочет вписать свое имя в историю
В Госдуме рассказали, как Трамп хочет вписать свое имя в историю - РИА Новости, 18.01.2026
В Госдуме рассказали, как Трамп хочет вписать свое имя в историю
Президент США Дональд Трамп хочет вписать свое имя в учебники истории как "собиратель земель американских", который превратил США в полноценную арктическую... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T15:38:00+03:00
2026-01-18T15:38:00+03:00
2026-01-18T15:39:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
борис чернышов (депутат)
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0a4102597d8ed7d36887705e1dfc793.jpg
https://ria.ru/20260118/tramp-2068609842.html
https://ria.ru/20260117/ssha-2068555935.html
https://ria.ru/20260118/ssha-2068578287.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538456_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_83051a1d10a461cc9470ccda4855ce04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, борис чернышов (депутат), лдпр, госдума рф
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Борис Чернышов (депутат), ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как Трамп хочет вписать свое имя в историю
Чернышов: Трамп хочет войти в историю как собиратель американских земель
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет вписать свое имя в учебники истории как "собиратель земель американских", который превратил США в полноценную арктическую империю, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
"Трамп
хочет вписать свое имя в учебники истории как "собиратель земель американских", который превратил США
в полноценную арктическую империю. Для России
это серьезный вызов, и наша главная задача сейчас — кратно усиливать свое присутствие на Северном морском пути", - сказал Чернышов
.
По мнению вице-спикера, желание Трампа завладеть Гренландией любым путем — это вовсе не эксцентричная выходка, "как пытаются представить либеральные СМИ", а холодный расчет времен новой холодной войны.
"Вашингтон прекрасно понимает: кто владеет Арктикой
, тот в значительной степени управляет будущим. Гренландия
— это кладовая редкоземельных металлов, без которых невозможно производство современной электроники и военной техники. Сейчас этот рынок контролирует Китай
, и США пойдут на все, чтобы изменить баланс сил", - добавил он.
Чернышов считает, что для Дании
и "всей старушки" Европы
— это унизительный сигнал, так как их суверенитет становится разменной монетой в большой игре сверхдержав.
"Трамп открыто говорит: время дипломатических реверансов прошло, настало время прямых сделок и поглощений. Если Копенгаген
не продаст остров за деньги, его просто заставят отдать ресурсы через политическое давление", - подытожил политик.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.