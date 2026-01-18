Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как Трамп хочет вписать свое имя в историю - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 18.01.2026 (обновлено: 15:39 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/tramp-2068614335.html
В Госдуме рассказали, как Трамп хочет вписать свое имя в историю
В Госдуме рассказали, как Трамп хочет вписать свое имя в историю - РИА Новости, 18.01.2026
В Госдуме рассказали, как Трамп хочет вписать свое имя в историю
Президент США Дональд Трамп хочет вписать свое имя в учебники истории как "собиратель земель американских", который превратил США в полноценную арктическую... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T15:38:00+03:00
2026-01-18T15:39:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
борис чернышов (депутат)
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0a4102597d8ed7d36887705e1dfc793.jpg
https://ria.ru/20260118/tramp-2068609842.html
https://ria.ru/20260117/ssha-2068555935.html
https://ria.ru/20260118/ssha-2068578287.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538456_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_83051a1d10a461cc9470ccda4855ce04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, борис чернышов (депутат), лдпр, госдума рф
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Борис Чернышов (депутат), ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как Трамп хочет вписать свое имя в историю

Чернышов: Трамп хочет войти в историю как собиратель американских земель

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет вписать свое имя в учебники истории как "собиратель земель американских", который превратил США в полноценную арктическую империю, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
"Трамп хочет вписать свое имя в учебники истории как "собиратель земель американских", который превратил США в полноценную арктическую империю. Для России это серьезный вызов, и наша главная задача сейчас — кратно усиливать свое присутствие на Северном морском пути", - сказал Чернышов.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Госдуме рассказали, зачем Трамп делает громкие заявления
Вчера, 15:03
По мнению вице-спикера, желание Трампа завладеть Гренландией любым путем — это вовсе не эксцентричная выходка, "как пытаются представить либеральные СМИ", а холодный расчет времен новой холодной войны.
"Вашингтон прекрасно понимает: кто владеет Арктикой, тот в значительной степени управляет будущим. Гренландия — это кладовая редкоземельных металлов, без которых невозможно производство современной электроники и военной техники. Сейчас этот рынок контролирует Китай, и США пойдут на все, чтобы изменить баланс сил", - добавил он.
Чернышов считает, что для Дании и "всей старушки" Европы — это унизительный сигнал, так как их суверенитет становится разменной монетой в большой игре сверхдержав.
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Экс-советник Трампа рассказал, зачем президенту США нужна Гренландия
17 января, 23:16
"Трамп открыто говорит: время дипломатических реверансов прошло, настало время прямых сделок и поглощений. Если Копенгаген не продаст остров за деньги, его просто заставят отдать ресурсы через политическое давление", - подытожил политик.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В РВИО рассказали, чем может закончиться желание США приобрести Гренландию
Вчера, 08:33
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампБорис Чернышов (депутат)ЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала