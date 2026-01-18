В Госдуме рассказали, как Трамп хочет вписать свое имя в историю

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет вписать свое имя в учебники истории как "собиратель земель американских", который превратил США в полноценную арктическую империю, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Трамп хочет вписать свое имя в учебники истории как "собиратель земель американских", который превратил США в полноценную арктическую империю. Для России это серьезный вызов, и наша главная задача сейчас — кратно усиливать свое присутствие на Северном морском пути", - сказал Чернышов

По мнению вице-спикера, желание Трампа завладеть Гренландией любым путем — это вовсе не эксцентричная выходка, "как пытаются представить либеральные СМИ", а холодный расчет времен новой холодной войны.

"Вашингтон прекрасно понимает: кто владеет Арктикой , тот в значительной степени управляет будущим. Гренландия — это кладовая редкоземельных металлов, без которых невозможно производство современной электроники и военной техники. Сейчас этот рынок контролирует Китай , и США пойдут на все, чтобы изменить баланс сил", - добавил он.

Чернышов считает, что для Дании и "всей старушки" Европы — это унизительный сигнал, так как их суверенитет становится разменной монетой в большой игре сверхдержав.

"Трамп открыто говорит: время дипломатических реверансов прошло, настало время прямых сделок и поглощений. Если Копенгаген не продаст остров за деньги, его просто заставят отдать ресурсы через политическое давление", - подытожил политик.