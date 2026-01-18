В Госдуме рассказали, зачем Трамп делает громкие заявления

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп войдет в историю как самый эксцентричный американский лидер, так как играть "на грани фола" в жизни и в высказываниях он умеет весьма неплохо, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

"Играть "на грани фола" в жизни и в высказываниях Трамп умеет весьма неплохо, и мы с вами, без сомнения, еще не раз в этом убедимся. Он, несомненно, войдет в историю как самый эксцентричный президент США", - сказала Чемерис.

По ее мнению, сейчас американскому лидеру нужна очередная яркая международная пиар-кампания, так как в стране скоро пройдут промежуточные выборы.

"Поэтому Трампу сейчас нужны яркие и громкие акции и заявления, которые, во-первых, отвлекают рядовых американцев от бытовых проблем, и, во-вторых, заставляют их чувствовать себя "хозяевами мира". Трамп всегда отлично чувствовал конъюнктуру, что вновь наглядно и демонстрирует всему миру", - добавила Чемерис.