15:03 18.01.2026
В Госдуме рассказали, зачем Трамп делает громкие заявления
В Госдуме рассказали, зачем Трамп делает громкие заявления
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, госдума рф
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, зачем Трамп делает громкие заявления

Депутат ГД Чемерис: Трамп войдет в историю как самый эксцентричный президент США

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп войдет в историю как самый эксцентричный американский лидер, так как играть "на грани фола" в жизни и в высказываниях он умеет весьма неплохо, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
"Играть "на грани фола" в жизни и в высказываниях Трамп умеет весьма неплохо, и мы с вами, без сомнения, еще не раз в этом убедимся. Он, несомненно, войдет в историю как самый эксцентричный президент США", - сказала Чемерис.
По ее мнению, сейчас американскому лидеру нужна очередная яркая международная пиар-кампания, так как в стране скоро пройдут промежуточные выборы.
"Поэтому Трампу сейчас нужны яркие и громкие акции и заявления, которые, во-первых, отвлекают рядовых американцев от бытовых проблем, и, во-вторых, заставляют их чувствовать себя "хозяевами мира". Трамп всегда отлично чувствовал конъюнктуру, что вновь наглядно и демонстрирует всему миру", - добавила Чемерис.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
