В Госдуме рассказали, зачем Трамп делает громкие заявления
Президент США Дональд Трамп войдет в историю как самый эксцентричный американский лидер, так как играть "на грани фола" в жизни и в высказываниях он умеет...
2026-01-18T15:03:00+03:00
2026-01-18T15:03:00+03:00
2026-01-18T15:03:00+03:00
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Госдума РФ
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп войдет в историю как самый эксцентричный американский лидер, так как играть "на грани фола" в жизни и в высказываниях он умеет весьма неплохо, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
умеет весьма неплохо, и мы с вами, без сомнения, еще не раз в этом убедимся. Он, несомненно, войдет в историю как самый эксцентричный президент США", - сказала Чемерис.
По ее мнению, сейчас американскому лидеру нужна очередная яркая международная пиар-кампания, так как в стране скоро пройдут промежуточные выборы.
"Поэтому Трампу сейчас нужны яркие и громкие акции и заявления, которые, во-первых, отвлекают рядовых американцев от бытовых проблем, и, во-вторых, заставляют их чувствовать себя "хозяевами мира". Трамп всегда отлично чувствовал конъюнктуру, что вновь наглядно и демонстрирует всему миру", - добавила Чемерис.
входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США
и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.