В Германии призвали Евросоюз ввести ответные пошлины против США

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Политическая партия "Зеленые" призвала Евросоюз ввести ответные пошлины на угрозы американского президента США Дональда Трампа в споре вокруг Гренландии, сообщил немецкий телеканал NTV со ссылкой на главу фракции "Зеленых" в бундестаге Катарину Дрёге.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
«
"ЕС не должен сейчас отступать перед лицом таможенных угроз Трампа… Нужен четкий ответ Трампу - ЕС будет отвечать на угрозы пошлин введением ответных пошлин", - приводит телеканал слова главы фракции.
По данным телеканала, Дрёге также раскритиковала федерального канцлера Германии Фридриха Мерца за его нынешнюю линию в отношении Трампа.
"Стратегия отступления и умиротворения, которую проводит Фридрих Мерц, потерпела неудачу", - отметила Дрёге. По ее мнению, для защиты международного порядка необходимы уверенность в себе и ясная позиция.
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51