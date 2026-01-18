В Германии призвали Евросоюз ввести ответные пошлины против США

"ЕС не должен сейчас отступать перед лицом таможенных угроз Трампа… Нужен четкий ответ Трампу - ЕС будет отвечать на угрозы пошлин введением ответных пошлин", - приводит телеканал слова главы фракции.

"Стратегия отступления и умиротворения, которую проводит Фридрих Мерц, потерпела неудачу", - отметила Дрёге. По ее мнению, для защиты международного порядка необходимы уверенность в себе и ясная позиция.