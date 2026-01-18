Рейтинг@Mail.ru
18.01.2026
08:37 18.01.2026
В Германии призвали Евросоюз ввести ответные пошлины против США
Политическая партия "Зеленые" призвала Евросоюз ввести ответные пошлины на угрозы американского президента США Дональда Трампа в споре вокруг Гренландии,... РИА Новости, 18.01.2026
В Германии призвали Евросоюз ввести ответные пошлины против США

Немецкая партия "Зеленые" призвала ЕС ввести ответные пошлины против США

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Политическая партия "Зеленые" призвала Евросоюз ввести ответные пошлины на угрозы американского президента США Дональда Трампа в споре вокруг Гренландии, сообщил немецкий телеканал NTV со ссылкой на главу фракции "Зеленых" в бундестаге Катарину Дрёге.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
«
"ЕС не должен сейчас отступать перед лицом таможенных угроз Трампа… Нужен четкий ответ Трампу - ЕС будет отвечать на угрозы пошлин введением ответных пошлин", - приводит телеканал слова главы фракции.
По данным телеканала, Дрёге также раскритиковала федерального канцлера Германии Фридриха Мерца за его нынешнюю линию в отношении Трампа.
"Стратегия отступления и умиротворения, которую проводит Фридрих Мерц, потерпела неудачу", - отметила Дрёге. По ее мнению, для защиты международного порядка необходимы уверенность в себе и ясная позиция.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреГренландияГерманияСШАДональд ТрампФридрих МерцЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
