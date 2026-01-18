https://ria.ru/20260118/tramp-2068565034.html
СМИ: Трамп пригласил президента Бразилии в совет мира по Газе
СМИ: Трамп пригласил президента Бразилии в совет мира по Газе - РИА Новости, 18.01.2026
СМИ: Трамп пригласил президента Бразилии в совет мира по Газе
Президент США Дональд Трамп пригласил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву в совет мира по Газе, сообщает CNN Brasil со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.01.2026
сша
бразилия
СМИ: Трамп пригласил президента Бразилии в совет мира по Газе
