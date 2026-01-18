Рейтинг@Mail.ru
02:56 18.01.2026
СМИ: Трамп пригласил президента Бразилии в совет мира по Газе
СМИ: Трамп пригласил президента Бразилии в совет мира по Газе
Президент США Дональд Трамп пригласил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву в совет мира по Газе, сообщает CNN Brasil со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.01.2026
в мире, сша, бразилия, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, марко рубио, всемирный банк
В мире, США, Бразилия, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, Марко Рубио, Всемирный банк
© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву в совет мира по Газе, сообщает CNN Brasil со ссылкой на источники.
"Трамп пригласил Лулу да Силву в совет мира по Газе", - отметило СМИ.
По его данным, соответствующее письмо было отправлено непосредственно президенту Бразилии через посольство в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов.
Трамп ранее сообщил о формировании совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.
СМИ: Трамп требует взнос за постоянное членство в совете мира по Газе
