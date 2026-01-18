Рейтинг@Mail.ru
Лидер французской партии осудил пошлины Трампа из-за Гренландии - РИА Новости, 18.01.2026
02:27 18.01.2026
Лидер французской партии осудил пошлины Трампа из-за Гренландии
Лидер французской партии осудил пошлины Трампа из-за Гренландии - РИА Новости, 18.01.2026
Лидер французской партии осудил пошлины Трампа из-за Гренландии
Лидер французской правой парламентской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла осудил введение президентом США Дональдом Трампом пошлин из-за... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T02:27:00+03:00
2026-01-18T02:27:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
евросоюз
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Евросоюз
Лидер французской партии осудил пошлины Трампа из-за Гренландии

Депутат Барделла осудил пошлины Трампа из-за Гренландии

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лидер французской правой парламентской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла осудил введение президентом США Дональдом Трампом пошлин из-за европейских учений в Гренландии, призвав ЕС приостановить торговое соглашения с США от 2025 года.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Каллас беспокоится, что пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки
00:51
"Угрозы Дональда Трампа в адрес суверенитета любого государства, особенно европейского, неприемлемы. Торговый шантаж также недопустим. Мы призываем ЕС приостановить действие соглашения, заключенного в июле прошлого года, которое мы тогда осудили и которое ставит под угрозу наши интересы без достаточных уступок", - написал Барделла на странице в соцсети X.
По словам Барделлы, противном случае Брюссель "в очередной раз продемонстрирует свою беспомощность и смиренное принятие подчинения".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Швеции раскритиковали заявление Трампа о пошлинах из-за Гренландии
00:14
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампЕвросоюз
 
 
