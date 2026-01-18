СМИ: Трамп требует взнос за постоянное членство в совете мира по Газе

Рейтинг@Mail.ru
01:48 18.01.2026 (обновлено: 05:59 18.01.2026)
ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа просит у стран более миллиарда долларов за право на постоянное место в "совете мира" по Газе, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект устава совета.
Трамп ранее сообщил о формировании совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.
"Каждое государство-участник будет исполнять свои функции не более трех лет с момента вступления настоящего устава в силу с возможностью продления по решению председателя. Ограничение трехлетнего срока членства не распространяется на государства-участников, которые внесут в совет мира денежный взнос в размере более одного миллиарда долларов США в течение первого года с момента вступления устава в силу", — говорится в проекте документа.
По информации Блумберг, Трамп станет первым председателем совета и будет лично решать, какие страны будут приглашены. Решения будут приниматься большинством голосов, однако все решения подлежат утверждению председателем. В документе также говорится, что Трамп будет отвечать за утверждение официальной печати этой группы.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, России и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
