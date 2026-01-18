Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащие "Севера" приняли участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 18.01.2026
22:00 18.01.2026
Военнослужащие "Севера" приняли участие в крещенских купаниях
Военнослужащие "Севера" приняли участие в крещенских купаниях
Военнослужащие 6-й армии группировки войск "Север" побывали на освящении воды и крещенских купаниях в купели в честь святого преподобного Иосифа Волоцкого,... РИА Новости, 18.01.2026
казань, вооруженные силы рф
Религия, Казань, Вооруженные силы РФ
Военнослужащие "Севера" приняли участие в крещенских купаниях

РИА Новости: бойцы 6-й армии "Севера" приняли участие в крещенских купаниях

БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Военнослужащие 6-й армии группировки войск "Север" побывали на освящении воды и крещенских купаниях в купели в честь святого преподобного Иосифа Волоцкого, которую ранее построили для местных жителей, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Регион".
"Нас пригласили, поскольку военнослужащие 6-й армии принимали непосредственное участие в строительстве купели в честь преподобного Иосифа Волоцкого, который является непосредственно покровителем службы МТО ВС РФ", - объяснил "Регион".
После чина Великого освящения воды военнослужащим была передана икона Богородицы из Казани, которой помощник благочинного Новоосколького городского округа протоиерей Алексей Бутейко благословил бойцов на дальнейшую службу.
"Сегодня была передана икона из казанского Раифского мужского монастыря. И эта икона теперь будет находиться в боевом полку.
Сегодня во время нашего Великого освящения воды мы сделали два больших дела: освятили водичку и передали икону в боевое подразделение", - рассказал агентству священнослужитель.
РелигияКазаньВооруженные силы РФ
 
 
