Военнослужащие "Севера" приняли участие в крещенских купаниях
Военнослужащие "Севера" приняли участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 18.01.2026
Военнослужащие "Севера" приняли участие в крещенских купаниях
Военнослужащие 6-й армии группировки войск "Север" побывали на освящении воды и крещенских купаниях в купели в честь святого преподобного Иосифа Волоцкого,... РИА Новости, 18.01.2026
БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Военнослужащие 6-й армии группировки войск "Север" побывали на освящении воды и крещенских купаниях в купели в честь святого преподобного Иосифа Волоцкого, которую ранее построили для местных жителей, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Регион".
"Нас пригласили, поскольку военнослужащие 6-й армии принимали непосредственное участие в строительстве купели в честь преподобного Иосифа Волоцкого, который является непосредственно покровителем службы МТО ВС РФ
", - объяснил "Регион".
После чина Великого освящения воды военнослужащим была передана икона Богородицы из Казани
, которой помощник благочинного Новоосколького городского округа протоиерей Алексей Бутейко благословил бойцов на дальнейшую службу.
"Сегодня была передана икона из казанского Раифского мужского монастыря. И эта икона теперь будет находиться в боевом полку.
Сегодня во время нашего Великого освящения воды мы сделали два больших дела: освятили водичку и передали икону в боевое подразделение", - рассказал агентству священнослужитель.