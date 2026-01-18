Военнослужащие "Севера" приняли участие в крещенских купаниях

БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Военнослужащие 6-й армии группировки войск "Север" побывали на освящении воды и крещенских купаниях в купели в честь святого преподобного Иосифа Волоцкого, которую ранее построили для местных жителей, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Регион".

"Нас пригласили, поскольку военнослужащие 6-й армии принимали непосредственное участие в строительстве купели в честь преподобного Иосифа Волоцкого, который является непосредственно покровителем службы МТО ВС РФ ", - объяснил "Регион".

После чина Великого освящения воды военнослужащим была передана икона Богородицы из Казани , которой помощник благочинного Новоосколького городского округа протоиерей Алексей Бутейко благословил бойцов на дальнейшую службу.

"Сегодня была передана икона из казанского Раифского мужского монастыря. И эта икона теперь будет находиться в боевом полку.