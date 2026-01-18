Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 18.01.2026
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
ВС РФ продвигаются на краснолиманском направлении, до Красного Лимана осталось 16 километров, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2026
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВС РФ осталось 16 километров до Красного Лимана

© РИА Новости / Сергей БатуринДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 18 янв – РИА Новости. ВС РФ продвигаются на краснолиманском направлении, до Красного Лимана осталось 16 километров, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее в воскресенье Пушилин заявил, что после освобождения населенного пункта Закотное ВС РФ продвинулись на краснолиманском и славянском направлениях, до Славянска осталось 30 километров.
"И 16 километров до Красного Лимана", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе Max.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ВС России приближаются к Славянску, заявил Пушилин
