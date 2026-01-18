Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о проблемах Украины после освобождения Россией Приволья - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 18.01.2026 (обновлено: 20:20 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/svo-2068647257.html
Пушилин рассказал о проблемах Украины после освобождения Россией Приволья
Пушилин рассказал о проблемах Украины после освобождения Россией Приволья - РИА Новости, 18.01.2026
Пушилин рассказал о проблемах Украины после освобождения Россией Приволья
Освободив Приволье, ВС РФ перекрыли логистику противника между Артемовском и Славянском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T20:15:00+03:00
2026-01-18T20:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы рф
славянск
украина
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057057110_32:0:839:454_1920x0_80_0_0_cb8c120b7c25a652fcbc15159542f3c1.jpg
https://ria.ru/20260118/voennye-2068588978.html
киев
славянск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057057110_234:0:839:454_1920x0_80_0_0_788c977e202c7ad4b987af45798c36f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, вооруженные силы рф, славянск, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ, Славянск, Украина, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о проблемах Украины после освобождения Россией Приволья

Пушилин: ВС России перекрыли логистику Киева между Артемовском и Славянском

© РИА НовостиДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 18 янв – РИА Новости. Освободив Приволье, ВС РФ перекрыли логистику противника между Артемовском и Славянском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населенного пункта Приволье, которое расположено в 19 километрах от Славянска. Это населенный пункт, который находится на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск. И здесь логистика противника практически перекрыта", - написал Пушилин в своем канале на платформе Max.
Истребители Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ВС России нанесли удар по аэродрому в Сумской области
Вчера, 10:52
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы РФСлавянскУкраинаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала