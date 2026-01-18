https://ria.ru/20260118/svo-2068645038.html
ВСУ атаковали Белгородскую область
ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 18.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область
Беспилотники ВСУ атакуют четыре муниципалитета Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
2026-01-18T19:51:00+03:00
2026-01-18T19:51:00+03:00
2026-01-18T21:00:00+03:00
белгородская область
ВСУ атаковали Белгородскую область
Жительница Белгородской области пострадала при атаке дронов ВСУ