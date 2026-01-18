Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область
19:51 18.01.2026 (обновлено: 21:00 18.01.2026)
ВСУ атаковали Белгородскую область
Беспилотники ВСУ атакуют четыре муниципалитета Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.01.2026
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атакуют четыре муниципалитета Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под ударами дронов ВСУ четыре муниципалитета. Пострадала мирная жительница. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль. Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь. Атакованный автомобиль получил повреждения.
Гладков также сообщил о повреждениях, нанесенных беспилотниками в других муниципалитетах области.
В Белгородской области при атаке дронов погиб человек
Вчера, 14:07
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
