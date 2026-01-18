https://ria.ru/20260118/svet-2068560994.html
В трех округах Запорожской области восстановили свет после атаки ВСУ
В трех округах Запорожской области полностью вернули подачу электроэнергии, нарушенную после атаки украинских боевиков, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.01.2026
